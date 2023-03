Grote opkomst stembureau Anna Paulowna: "Mensen willen zich graag laten horen"

Het is op de stemdag voor de Provinciale Staten en waterschappen een komen en gaan van stemmers bij het gemeentehuis in Anna Paulowna. Met soms zelfs een rij tot aan de ingang moeten de inwoners van gemeente Hollands Kroon zelfs wel 30 minuten wachten. 'Ik kom later wel terug' hoor je dan ook geregeld.

"Het is een onverwacht grote opkomst, maar toch ook wel een beetje te voorzien", legt Jeannette Dammers, voorzitter van het stembureau in het gemeentehuis in Anna Paulowna uit. Wanneer ze spreekt met de verslaggever is het nog geen middag, maar ze heeft al ruim 500 stemmers langs gehad. De stembus raakt dan ook al aardig vol.

En de reden daarvoor volgens de voorzitter: "Van alle problemen die er spelen in alle provincies in Nederland willen toch wel heel veel mensen een stem uitbrengen." En die gedachte klopt ook wel volgens meerdere stemmers in Anna Paulowna. "Ik denk toch wel dat de mensen zich graag willen laten horen", vertelt een inwoner uit Westerland die liever niet met naam genoemd wil worden.

En het is niet alleen druk in Anna Paulowna. Ook in Den Oever en bij de Cultuurschuur in Wieringerwerf staan de stemmers in een lange rij te wachten.

Maar na de wachtrij is het tijd om te stemmen. Twee grote vellen waar per vel één klein bolletje met een rood potlood aangekruist moet worden. En daarna weer netjes terugvouwen om in de stembus te doen, al gaat dat niet zo makkelijk. "Het lijkt wel een stuk behang zo groot", lacht een stemmer.

Switchen of niet

Tijdens een rondgang langs de stemmers is er veel verdeeldheid. De een blijft trouw aan een partij en de ander kiest toch voor een andere partij. "Ik stem voor dezelfde, ik blijf VVD'er", vertelt de man uit Westerland.

Benieuwd naar keuzes van anders stemmers In Hollands Kroon? Die zijn te zien in onderstaande video.