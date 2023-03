IJmond stemt over toekomst platteland en hoogovens: "Ik ben de hele shitzooi zat"

Wonen en natuur, het zijn veel genoemde thema's waarvoor mensen in de IJmond naar de stembus gaan vandaag. In Wijk aan Zee zeggen veel stemmers tegenover NH Nieuws naar het stemhokje te komen voor de toekomst van TATA Steel. In Heemskerk lijkt het boerenbestaan een belangrijke motivatie om te komen stemmen.

In het buitengebied van Heemskerk zitten meerdere tuinders en veel stemmers komen op klompen naar het stemlokaal. Een van hen is als tuinder naar eigen zeggen 'altijd vroeg op en even stemmen was een kleine moeite'. Er is bij hem en anderen een zichtbare woede. "Ook ik ben agrariër en ik ben de hele shitzooi zat. Ik stem in ieder geval niet op de zittende coalitie. We worden voorgelogen door de politiek", aldus een boze stemmer.

Uitstoot TATA

In Wijk aan Zee ontmoeten mensen elkaar voor het stemlokaal. Voor de ingang bij dorpshuis De Mondriaan wordt in de voorjaarszon vrolijk gebabbeld over de politiek, maar ook over de dure boodschappen en de stand van de Eredivisie. Bij deze verkiezingen zeggen stemmers TATA Steel in het vizier te hebben. "Mijn familie heeft er jarenlang aan verdiend, maar de uitstoot van die fabrieken is kankerverwekkend. Daar moet toch wat aan gebeuren. Ik ga stemmen op een linkse partij", besluit een meneer.