Tussentijdse opkomstcijfers: tussen de 15 en 25 procent van kiesgerechtigden heeft al gestemd

Amsterdam heeft - als grootste gemeente van onze provincie - rond 13.00 uur een opkomstcijfer van 14,3 procent. Dat is een flink stuk hoger dan vier jaar geleden. Toen kwam op het zelfde moment slechts 9,3 procent van de stemgerechtigden naar de stembus.

Hilversum meldt rond dezelfde tijd een van de hoogste opkomstpercentages tot nu toe: al 22,9 procent van de stemgerechtigden heeft gestemd.

De meest recente opkomstcijfers van Alkmaar zijn nog van 11.00 uur. Toen had zo'n 11 procent van de stemgerechtigden gestemd. Volgens een woordvoerder is het 'best wel druk'. In de rest van de regio blijft de opkomst een beetje zoals de provinciaal gemiddelde. Zoals in Den-Helder waar rond 13.00 uur 17,4 procent diens stem had uitgebracht.