Jacobine ziet straat verloederen: twee riante huizen in Heiloo staan al jaren leeg

Twee riante woningen aan De Hoghe Weijdt in Heiloo staan al flink wat jaren leeg en het achterstallige onderhoud leidt bij de buren tot veel overlast. Jacobine Schuijt (35) ziet de straat langzaam verloederen, maar de gemeente kan niets voor haar betekenen. "Met een groot tekort aan woningen is het bizar dat er twee huizen naast elkaar staan te verkrotten."

De buren van de twee leegstaande huizen aan De Hoghe Weijdt voelen zich machteloos. De woningen worden al jaren niet onderhouden en dat leidt tot vogelnesten en gaten in de dakgoot, een oerwoud in de achtertuin, en extra hoge stookkosten. Het huis op nummer 5 werd na bijna acht jaar leegstand vorig jaar oktober te koop gezet, maar dat wordt niet verkocht, voorspelt Jacobine. "De eigenaren, een ouder stel, vragen onrealistisch veel en willen niet onderhandelen over de vraagprijs. Het huis heeft voor hen veel emotionele waarde, omdat hun dochter daar jaren terug is overleden. Ze lijken het daarom een beetje vast te willen houden." Gillend naar huis En niet alleen de prijs jaagt potentiële kopers weg, vervolgt ze haar verhaal. "Om de twee weken wordt het straatje geveegd, maar verder is er nooit onderhoud gepleegd. Er komen mensen kijken, maar die haken af. Ook omdat ze geen huis naast een bouwval willen kopen."

"Je kunt niet afdwingen dat iemand zijn huis verkoopt, want leegstand is niet strafbaar" René Munsterman, Buurtcoach BUCH

Het huis ernaast, op nummer 7, staat volgens Jacobine al meer dan 13 jaar leeg. Dat begint z'n sporen na te laten: "Het huis is aan het verkrotten en de tuin lijkt wel een oerwoud, waardoor we geen licht meer in de tuin hebben. De buren krijgen hun huis amper warm, omdat ernaast nooit wordt gestookt en het niet is geïsoleerd." 'Zijn jas hangt nog aan de kapstok' De jas van de overleden bewoner hangt al jaren aan een kapstok in de gang. "Ik heb de brievenbus laatst leeggehaald en retour afzender gestuurd. Het was zo vol dat het allemaal de straat opwaaide." Buurtbewoners hebben meerdere malen contact gezocht met de gemeente. Buurtcoach René Munsterman werd er bovenop gezet, maar die zegt weinig te kunnen doen. "Je kunt niet afdwingen dat iemand zijn huis verkoopt, want leegstand is niet strafbaar. Maar het is natuurlijk doodzonde, want het huis verpaupert en wordt zo steeds minder waard."

De achtertuin van nummer 7 aan De Hoghe Weijdt is uitgegroeid tot een klein oerwoud

Met de eigenaar, die het huis van zijn vader zou hebben geërfd, kan de buurtcoach maar lastig contact krijgen. "Hij reageert vaak niet op berichten en geeft meestal niet thuis. Ik leef erg met de bewoners uit de straat mee en meerdere instanties hebben zich ook al over de situatie gebogen. Dit zijn gewoon verdomd lastige zaken die jarenlang kunnen sluimeren." Het laatste dat de buren volgens Munsterman rest, is het inschakelen van juridische hulp. "Als buren hebben we jarenlang van alles geprobeerd, maar de eigenaar reageert nergens op", zegt Jacobine. "Ook de gemeente onderneemt geen actie. We zijn hier eigenlijk nogal moe van geworden."

Woningnood Noord-Hollanders vinden wonen een van de allerbelangrijkste onderwerpen voor deze Provinciale Statenverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van NH Nieuws. Op woensdag 15 maart kunnen Noord-Hollanders weer naar de stembus. NH en Kieskompas ontwikkelden samen ook een stemhulp.

Met een groot woningtekort en bijna 200 m² per huis aan woonruimte, zouden daar makkelijk vier gezinnen in kwijt kunnen, rekent Jacobine uit. "De huizen zijn makkelijk in tweeën te delen voor dubbele bewoning. Of laat er desnoods statushouders of vluchtelingen inwonen. Verkoop of verhuur het huis, daar wordt de straat ook beter van. Misschien worden we dan niet meer overgeslagen tijdens Sint Maarten." NH Nieuws vroeg ook de eigenaar van woning nummer 7 om een reactie, maar die geeft jammer genoeg niet thuis.