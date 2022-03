Leegstand bij tijdelijke noodwoningen "Waar blijven de mensen?"

De eerste bewoners zitten al in de tijdelijke woningen bij de Verzetslaan in Purmerend. Het zijn er nog maar een handjevol, want volgens de gemeente zijn de bijna honderd andere woningen nog niet opgeleverd. De bewoners zijn vaak huurders die uit hun tijdelijke woningen aan de kanaaldijk moesten. Maar ook daar staan woningen leeg.

Caroline Groeneveld begrijpt er niets van. Zelf heeft ze in een tijdelijke noodwoning aan de Kanaalkade gewoond. Omdat ze daar maar twee jaar mocht wonen moest ze verhuizen naar een andere tijdelijke woning aan de Verzetslaan. Daar zit ze nu met een paar andere bewoners van de Kanaalkade die daar ook weg moesten. De rest van de ruim honderd woningen aan de Verzetslaan zijn leeg. "Je kan er zo in, waar blijven de mensen?"

Leegstand

Op de Kanaalkade staan ook woningen leeg. Sommigen al maanden, zeggen de buren. Volgens de gemeente kunnen de tijdelijke woningen langer leegstaan als bijvoorbeeld het huurcontract nog langer doorloopt terwijl de mensen wel al weg zijn. Of dat er niet alleen moet worden schoongemaakt, maar de woning ook weer opgeknapt moet worden. "Want je wil toch de woning netter achter laten voor de nieuwe huurder", Zegt wethouder Kroesse. Ook komt het voor dat nieuwe huurders afzien van de woning of toch niet in aanmerking komen. "Dan moet je op zoek naar een nieuwe en dat kan even duren."

Toewijzing

De tijdelijke woningen worden voor 30% toegewezen via een loting de rest wordt toegewezen aan mensen die direct een woning nodig hebben, zoals mensen die in de maatschappelijke opvang verblijven, een urgentieverklaring hebben of mensen die met spoed een woning nodig hebben. Een huurcontract duurt twee jaar omdat mensen anders huurrecht krijgen en de woningen maar een paar jaar blijven staan.

Volgens de wethouder komen de aankomende weken steeds meer mensen in de dan opgeleverde woningen aan de Verzetslaan.