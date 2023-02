NH Nieuws lanceert eigen stemhulp over de thema's die echt spelen in Noord-Holland

NH Nieuws besteed uitgebreid aandacht aan de provinciale verkiezingen: Er zijn debatten, belangrijke thema’s worden uitgebreid belicht, de kiezers komen aan het woord en politici worden aan de tand gevoeld. En nu is er ook een nieuwe kieshulp, om zo de Noord-Hollanders nog beter voor te bereiden op de verkiezingen.

Wat speelt er nou echt in de regio?

De stemhulp speelt per provincie in op thema's die er in de regio spelen. Voor de provincie Noord-Holland zijn de stellingen ontwikkeld door journalisten van NH Nieuws.

Met deze stellingen wil onze redactie zo veel mogelijk inspelen de hete hangijzers in de regio in Noord-Holland. Bijvoorbeeld over de toekomst van Tata Steel, het zorgstelsel of een eventuele kerncentrale in de provincie.