NL V Ombouwen van leegstaande gebouwen kan woningnood oplossen

Met het ombouwen van leegstaande gebouwen in woningen kan de woningnood snel aangepakt worden. Dat zegt Sebastiaan Hazeleers van het Hilversumse bedrijf Respace. Met een revolutioneel bouwsysteem kan het bedrijf leegstaande kantoren in 6 maanden verbouwen tot woningen.

Voormalige fabriekshal biedt nu ruimte voor kleine bedrijven - nh/marcruyg

Volgens de oprichter van het bedrijf staat er nu 39 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte leeg. Door deze kantoren, bedrijfshallen en kerken opnieuw in te richten, kun je in theorie zo'n 400.000 nieuwe appartementen bouwen. Volgens Hazeleers voldoende om het bestaande tekort van 300.000 woningen op te lossen. Volgens de ondernemer blijkt in praktijk dat het probleem vooral bij de overheid ligt. Door de bestaande wet- en regelgeving duurt het jaren voordat de huizen daadwerkelijk gebouwd mogen worden. "Politiek Den Haag heeft daarin een grote rol, en die zou ze moeten pakken", aldus Sebastiaan Hazeleers. Tekst gaat verder na de foto

leegstaande fabriekshal - nh/marcruyg

Sebastiaan Hazeleers kwam per toeval in de bouw terecht en zag een sector waar nog steeds op een conventionele wijze huizen gebouwd worden. Terwijl de wereld digitaliseerde bleef de bouw op traditionele wijze huizen bouwen. Het bedrijf van Hazeleers bedacht een compleet nieuwe werkwijze waardoor men in 6 maanden tijd een kant en klare woning af kan leveren. Het bouwsysteem is helemaal van hout gemaakt en daardoor erg duurzaam. Na een 'scan' van de ruimte die opnieuw ingericht moet worden, gaan ontwerpers met het systeem aan de slag. Het bouwsysteem is te vergelijken met het bekende 'Knex' speelgoed waarmee kinderen kunnen bouwen.

Quote "Iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt kan deze woningen en elkaar zetten" sebaSTIAAN HAZELEERS, BOUWONDERNEMER

Zodra het bouwplan getekend is gaan de geautomatiseerde CNC-freesmachines aan de slag en zagen uit grote platen hout op de milimeter nauwkeurig, de benodigde onderdelen die nodig zijn om in de lege bedrijfshal of kantoor, appartementen te maken. Om het houten bouwwerk in elkaar te zetten zijn geen gespecialiseerde bouwvakkers nodig. "Iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt, kan dit in elkaar zetten", aldus Sebastiaan Hazeleers. Tekst gaat verder na de foto

Detail van computer gestuurd bouwsysteem - nh/marcruyg

Het bouwsysteem leent zich ook heel goed om snel woningen te maken voor zogeheten spoedzoekers. Mensen die snel woonruimte nodig hebben zoals vluchtelingen maar ook starters op de woningmarkt. Speciaal voor hen worden nu leegstaande panden gezocht en met het bouwsysteem kunnen dat heel snel volwaardige woningen worden. Vanuit verschillende gemeenten is er nu belangstelling voor het bouwsysteem om bijvoorbeeld de toevloed aan Oekraïense vluchtelingen op een goeie manier onderdak te geven. In Hoorn zijn vergevorderde plannen om leegstaande gebouwen op deze manier opnieuw in te richten.

Werkplekken voor kleine bedrijven - nh/marcruyg