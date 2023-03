Partijen 'onaangenaam verrast' door vertrek coalitiegenoot: "Teleurstellend voor Alkmaarders"

De Alkmaarse coalitiepartijen reageren 'onaangenaam verrast en teleurgesteld' te zijn in de beslissing van BAS om uit de coalitie te stappen. Oppositiepartijen hebben meer begrip voor de beslissing, maar allen zijn ze het erover eens dat vooral inwoners hiervan de dupe zijn. "Dit is slecht voor het aanzien van de stad."

Bijeenkomst over asielopvang in Alkmaar - Maaike Polder / NH Nieuws

Acht maanden heeft de Alkmaarse coalitie het vol gehouden. En ook bij de vorige coalitiebreuk was het hete hangijzer de opvang van asielzoekers, is te lezen in het artikel van mediapartner Alkmaar Centraal. Afgelopen februari al werd op verzoek van Ben Bijl (BAS) de vergadering over de plannen voor een Centrale Ontvangstlocatie (COL) in het voormalige azc en nu leegstaande belastingkantoor aan de Robonsbosweg van de agenda geschrapt: te onduidelijk, te veel vragen. Vanmorgen gaf Bijl bij het NHD aan dat dit één van de redenen is om nu ook daadwerkelijk uit de coalitie te stappen. Alkmaar zou 'een tweede Ter Apel' worden en zo'n asielzoekerscentrum kon hij niet verkopen aan zijn achterban. In een gezamenlijk statement geeft de coalitie (GroenLinks, PvdA, CDA, Leefbaar Alkmaar, ChristenUnie en de SP) nu aan 'onaangenaam verrast en teleurgesteld' te zijn door de terugtrekking van BAS. Volgens hen is er in goede sfeer samengewerkt en veelvuldig en intensief overleg geweest over het pand. 'Drastische gevolgen voor Alkmaar' "In het voorstel dat het college afgelopen januari aan de raad voorlegde, stond dat het de intentie is dat het COA de kosten draagt voor de verbouwing van de Robonsbosweg. En dat er ook ruimte is voor Alkmaarse spoedzoekers en statushouders. De coalitie herkent zich dan ook niet in het beeld dat het Alkmaarse belang niet met het voorstel wordt gediend", is te lezen.

"Je ziet dat mensen lijnrecht tegenover elkaar staan" Gosse Postma (CDA) over de asielproblematiek

Dat de verschillen nu voor BAS 'onoverbrugbaar blijken', vinden de partijen 'zeer teleurstellend'. "In eerste plaats voor de talloze vluchtelingen die nu nog langer onnodig in Ter Apel moeten verblijven omdat de opvang vastloopt. Maar ook voor alle mensen in de gemeente Alkmaar voor wie het Alkmaars coalitieakkoord vele mooie plannen beschrijft." De verrassende stap van BAS heeft drastische gevolgen voor de kwaliteit en stabiliteit van het gemeentebestuur, schrijven de coalitiepartijen. Zo moet een van de zeven wethouders Ad Jongenelen (BAS) direct aftreden. "Met alle negatieve gevolgen voor zijn lopende projecten van dien. We vrezen ook dat de gemeenteraad de komende tijd te veel met zichzelf bezig zal zijn en te weinig met de inwoners. Die verdienen dat er gewerkt wordt, niet gepraat." Oppositie begripvol Vanuit de oppositie kan Bijl van Bas rekenen op begrip: volgens VVD-voorman John van der Rhee was was het allang duidelijk dat het thema asielbeleid voor de enige spanning binnen de coalitie zorgde. "Puur op die inhoud kan ik Ben heel goed volgen. Het is van belang dat je afspraken kunt maken. Als iedereen zich aan het coalitieakkoord zou houden, was er denk ik geen reden geweest om te breken." Het college probeerde het asielbeleid op te rekken, stelt hij. Volgens hem is het asielbeleid zelf dan ook niet direct het pijnpunt; "Het is de tweede keer dat een coalitie klapt op het niet nakomen van afspraken." Ook oppositiegenoot OPA-voorman Victor Kloos geeft dat aan. "De plannen staan haaks op het coalitieakkoord en iedereen kan dat nalezen. GroenLinks (coalitie, red) houdt zich weer niet aan zijn afspraken."

"Ik denk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid wil nemen betreft het asielbeleid" Simone Meijnen (D66)