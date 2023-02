Belangrijke vluchtelingenopvang in 'hun' Alkmaarse wijk? "Potentie voor onze rugbyclub"

Zeer waarschijnlijk huist aan het einde van dit jaar in 'hun' Alkmaarse wijk een Centrale Ontvangstlocatie voor asielzoekers (COL). Het voormalig belastingkantoor wordt een tweede station voor vluchtelingen, na hun aanmelding in Ter Apel, mét een IND-kantoor en medische zorg. "Door de huisartsen uit onze buurt? Die hebben het al hartstikke druk."

Joop van de rugbyclub met daar achter wethouder asielbeleid Joel Voordewind - Maaike Polder / NH Nieuws

Dat was één van de vragen tijdens gisteravond in de Vrijheidskerk in Hoefplan. Er staan statafels met folders, beleidsmakers, het politiewijkteam, de IND en COA-medewerkers (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). 1.500 uitnodigingen zijn verstuurd aan bewoners, zo'n 220 kwamen langs. Joop Stoop bijvoorbeeld, mister rugby van Alkmaarse club aan de Robonsbosweg, recht tegenover het pand waar het allemaal moet gaan gebeuren. "We zijn eerder deze week al goed geïnformeerd door de gemeente. Maar ik kom toch hier even bekijken hoe de bewoners erin staan. De vorige keer was er veel verzet. Onbekend maakt voor sommigen toch onbemind hé." Tussen 2016 en 2019 werd het voormalige belastingkantoor al eens gebruikt als asielzoekerscentrum. Na een verzoek vanuit het COA en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ligt er opnieuw een plan om het gebouw te gebruiken. Het idee is nu dat in het ene gebouw vluchtelingen worden gescreend en medische hulp krijgen in hun procedure om asiel aan te vragen.

Anne Klijnstra / NH Nieuws

Het gaat dan om kort verblijf, een soort doorstroomlocatie. Het andere gebouw is voor statushouders die aan de Picassolaan wonen en daar wachten op een woning in de regio. Rugbyman Stoop ziet 'potentie', zoals hij het zelf zegt. "We hebben nu al een paar jongens van de Picassolaan in onze teams. Wie weet zitten er wel meer goede rugbyspelers bij. Ouders komen wedstrijden kijken, drinken wat en de kinderen spelen in de speeltuin. Ik sta er niet onwelwillend tegenover. Het zijn toch Alkmaarders?" Minder welwillend is Jan, die liever niet met achternaam genoemd wordt, een man van in de tachtig. Natuurlijk is hij met de benenwagen naar de Hobbemalaan gekomen. "Ik denk dat ik als enige uit mijn flat aanwezig ben vanavond." Hij staat te luisteren. Op een afstandje. Een vriendelijke lach. Waarom is hij gekomen vanavond? "Ik kom lezen, luisteren, maar niets vragen, hoor. Ik heb daar niets mee. Ik heb me ook niet voorbereid. Wat ik ervan vind? Staat dat dan morgen in de krant? Maar, opvang, als het moet. Als het Oekraïners waren, zou ik het helemaal goed vinden. Mensen uit Syrië of Irak liever niet."

"Dat ook onze kinderen een huis zoeken vinden we geen reden om tegen asielzoekers te zijn" Irene en Hans Lok uit Alkmaar

Waarom mensen daar vandaan niet? "In Oekraïne is het oorlog en hun cultuur ligt toch iets dichter bij onze." In Syrië is het toch ook oorlog? "Ja, maar een andere oorlog. Over geloof. En ik heb daar gewoon niets mee. Nou ja, ik hoop dat het nette mensen zijn en niet zoals ik weleens lees, dat ze niks hebben en het ergens vandaan willen halen. Laat ik het netjes zeggen." Wat betreft Irene en Hans Lok, die druk in gesprek zijn met medewerkers van het COA, is iedereen welkom in Alkmaar. "Ik wilde alleen even weten of de huisartsen uit onze wijk de medische zorg gaan doen. Maar dat is niet zo, hoor ik nu. Ze willen daarvoor een beroep doen op de huisartsenpost."

Al 25 jaar wonen ze in de Bergermeer en ze hebben niks tegen de opvangplannen - Maaike Polder / NH Nieuws

Het koppel woont 25 jaar in de Bergermeer. "Ook wij hebben kinderen van begin dertig die een huis zoeken, maar dat vinden we geen reden asielzoekers niet toe te laten. We kijken ook naar de nieuwe serie van Thomas Erdbrink (Onze man bij de Taliban is een docuserie over Afghanistan). De ellende die mensen hebben." Irene werkt als vrijwilliger met asielzoekers. "Ik help ze thuis met taal, ga met ze naar het ziekenhuis, de ambassade. En dat geeft heel veel voldoening, want je leert een andere cultuur kennen. Culturen die heel gastvrij zijn. Daar kunnen wij nog wat van leren." Woningen tussen het winkelcentrum De Hoef en de Vrijheidskerk hebben geen uitnodiging gehad voor de inloopavond. Daarop reageert de projectleider dat er nog meer informatieavonden zullen volgen. Wel is volgens de gemeente contact geweest met de winkeliersvereniging. Op 20 februari wordt het voorstel voorgelegd aan de raad.

Leden van Forum voor Democratie komen ook kijken - Maaike Polder / NH Nieuws