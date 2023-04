Huizer Meentkerk heeft een bijzondere band met Oekraïense vluchtelingen: 'We inspireren elkaar'

Ruim een jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. In deze periode heeft de Huizer Meentkerk zich ontpopt tot plek voor bezinning in Huizen voor Oekraïense vluchtelingen. De kerk doet er alles aan om het hun nieuwe kerkgangers naar de zin te maken: van autodiensten tot een koptelefoon, waardoor een tolk de dienst live vertaalt.

De nieuwe kerkgangers komen van verschillende opvanglocaties in Huizen. Toen de oorlog begon en de eerste vluchtelingen in het voormalige vissersdorp aankwamen, besloot de kerkgemeente de deuren wagenwijd open te doen voor hen. "Hoeveel er komen wisselt per zondag, het zijn er ongeveer 20 tot 30", vertelt Harm Rebel, ouderling gemeenteopbouw bij de kerk.

En het de Oekraïeners zo naar de zin mogelijk maken, is een echte group effort van de kerkgemeente. Zo heeft Paul Kooij de koptelefoons geregeld. "Je wilt ze juist betrekken in de dienst. Ik regel zelf regelmatig silent disco's, dus hebben we wat getest en dat ging eigenlijk hartstikke goed."

De vertaling die de nieuwe kerkgangers via de koptelefoons te horen krijgen is geregeld door Meinske Boomsma. "Je maakt gebruik van twee vertaalsites. Je zet het lied in het Nederlands erin en er komt keurig een Oekraïense vertaling uitrollen. Daarna is het een kwestie van controleren of het klopt."

Opvallend genoeg spreekt ze zelf dus geen Oekraïens. Dat zorgt soms voor wat opvallende taalfoutjes. "In een lied als 'God zorgt voor je tot in het duizendste geslacht' kan je terugvertalen als 'de millenniumgeneratie.' Dat zijn van die leuke dingen."

Rotsvast geloof

Een van deze nieuwe kerkgangers is Olena uit Marioepol. Zij is ontzettend blij met het open ontvangst van de kerk. "Toen we hier voor het eerst kwamen kenden we niemand. Dankzij de mensen in de kerk konden wij met de koptelefoon meeluisteren. Het was erg fijn om mee te luisteren, wij zijn erg dankbaar."

Hoewel Oekraïne een overwegend Oosters-orthodox is, spelen de culturele verschillen met de Protestants Hervormde kerk in Huizen geen grote rol. "Je merkt de cultuurverschillen, maar tegelijkertijd is dat heel mooi om te zien", zegt dominee Ferdinand van den Bosch.

"Af en toe hoor je een vraag die echt opkomt uit een andere traditie. Toch merken ze dat het in Nederland er toch anders aan toe gaat, ook in de kerk. Het mooie is dat ze een sterk geloof hebben en heel positief zijn. En dat doet weer iets met de Nederlandse gemeenteleden. We inspireren elkaar en dat is mooi om te zien."