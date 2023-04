De levensgevaarlijke vlucht van Ira en haar dochters uit Charkov: "Moesten vertrouwen op vreemden"

Iryna (Ira) Kronik uit Charkov dacht dat de invasie maar van korte duur zou zijn. Maar toen de bombardementen vlakbij hun huis door bleven gaan en de Russen straks wellicht door de straten zouden lopen, was het voor haar duidelijk dat zij haar twee dochters in veiligheid moest brengen. Dik een maand na het begin van de oorlog vertrok het drietal. Het werd een lange, heftige en levensgevaarlijke reis, die uiteindelijk eindigde in Huizen.

Van het ene op het andere moment veranderde, net zoals voor miljoenen andere Oekraïners, het leven van Ira en haar gezin. Terwijl veel landgenoten snel besloten te vluchten, bleven de Kroniks in eerste instantie in Charkov, ondanks de dagelijkse bombardementen. "Het was moeilijk om te geloven wat er gebeurde", vertelt de Oekraïense. "Iedere dag keken we naar het nieuws en we geloofden allemaal dat het snel zou stoppen."

Maar het gevaar en de stress hielden aan. De bommen bleven vallen. De explosies waren dichtbij hun huis. Zeker in de avond en in de nacht kon het heel heftig zijn. Thuisblijven was dan geen optie, er moest dan elders een veilige plek gezocht worden. In de eerste paar weken schuilde het gezin met vele anderen in de kelder van een parkeergarage.

Precies zo als in Huizen

Maar omdat de omstandigheden slecht waren in de garage − het was er koud en vochtig − besloten ze toch in hun flatgebouw te blijven. Samen met de buren zochten ze iedere dag veiligheid in de hal. Ondanks de trieste en gevaarlijke situatie buiten leidde dat binnen tot grote saamhorigheid en behulpzaamheid bij de bewoners, herinnert Ira zich. Iedereen hielp elkaar met de schaarse middelen die ze nog hadden. Ze keken naar elkaar om. "Eigenlijk precies zo als dat nu hier in de opvang in Huizen gebeurt", is haar conclusie.

Op een gegeven moment werd duidelijk dat het beter was om te vluchten. Lang was het idee dat Ira alleen met haar dochter Lera weg zou gaan. Mariana, die meerdere beperkingen heeft, zou bij haar vader blijven in Charkov. Daar zou ze in haar vertrouwde omgeving kunnen blijven, terwijl haar vader voor zijn moeder en schoonmoeder kon zorgen. Beide vrouwen zijn op leeftijd en ziek en hebben zorg nodig.

Hoe moet je vluchten?

Uiteindelijk hakte Ira de knoop door. Het was tijd om te vluchten. Het moederinstinct zei haar dat ze haar dochters moest beschermen. Maar hoe werkt dat vluchten dan? Wat moet je doen? Waar ga je heen? Er is geen handboek voor. En in haar geval kwam daar ook nog bij of ze het wel alleen aan kon om met haar tweeling, waarvan één veel zorg nodig heeft. Tot dan hadden ze altijd alles met z'n vieren gedaan, maar haar echtgenoot moest zoals gezegd in Charkov blijven.