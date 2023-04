Van wandelbuddies naar 'zussen': Iryna en Linda zijn in Huizen vrienden voor het leven geworden

De vrouw die haar vorig jaar zomer na een zeer moeilijke tijd kwam helpen, is nu een vriendin voor het leven. De Oekraïense Iryna Nesterenko, die nu onderdak heeft in de opvang aan de Bovenmaatweg in Huizen, en Linda Bogaert zijn van wandelmaatjes naar 'zussen' gegaan zoals de twee dat zelf zeggen. Ze zijn elkaars steun en toeverlaat. "Alsof we een nieuwe familie hebben."

"Linda is voor mij meer dan een vriendin. Ze zit heel dicht bij mijn hart", vertelt Iryna met een gezicht vol geluk. De Huizense bevestigt deze woorden meteen. "We zijn zeker vrienden voor het leven, hé! We delen en praten veel, ook over onze gevoelens", zegt ze hardop in het Nederlands terwijl ze oogcontact zoekt met haar vriendin, die tegenover haar zit in haar rolstoel, omdat ze met een fysieke beperking is geboren.

Kleuren en zingen

"Iryna is een uitdaging", vervolgt Linda. "Het is zo leuk om te zien dat iemand vrolijk kan worden uit het niets. Ze groeit tot een grande dame en doet ondanks haar verlamming aan haar handen en benen zoveel nu, zoals kleuren, zingen en ze maakt zelfs schilderijen. Dat vind ik zo knap."

Inmiddels zijn de twee dames dikke mik met elkaar. De Oekraïense en de Huizense hebben een bijzondere dynamiek. Het gaat tijdens het interview waar ook tolk en medebewoonster Nadia bijzit van plagerig en grappig naar troostend en soms wat streng, maar steeds is die diepe, onderlinge connectie voel- en zichtbaar. Zelf zegt Linda dat dit zo'n vriendschap is die amper in woorden te vatten is.

Oekraïens woordenboek

Dat is bijna letterlijk, want qua taal gaat het alle kanten op. Linda zegt soms Nederlandse zinnen hardop en krijgt dan een reactie van Iryna. Ze knikt of er volgt een 'da'. Dan klinkt weer Oekraïens. "Zij gaat inmiddels naar Nederlandse les en ik heb een Oekraïens woordenboek", aldus Linda.

Maar meestal is Google Translate Linda's beste vriend. Ze spreekt volzinnen in op haar telefoon en als ze niet vergeet op vertalen te drukken, dan volgt meteen een computerstem die haar woorden blijkbaar feilloos vertaald. Maar eigenlijk hebben zij weinig woorden nodig. Ze hebben aan één blik of gebaar meer dan genoeg. Dan weten ze feilloos wat de ander bedoelt. Vloeiend spreken ze de universele taal van vriendschap.