Oekraïense Oksana racet met elektrische rolstoel heel Huizen door: "Eindelijk mijn vrijheid terug"

Ze is inmiddels een bekende verschijning in Huizen: de kleine vrouw die overal in haar elektrische rolstoel naartoe gaat. Als ze hoort dat ze een lokale bekendheid is, moet de Oekraiënse Oksana Kapishevska glimlachen. Dag in, dag uit gaat zij de opvang aan de Bovenmaatweg uit om de wereld te ontdekken. En dat is niet gek: het is vrijheid die ze in haar thuisland bijna niet had. "Liefde en vrijheid zijn de belangrijkste dingen in het leven", zegt ze.

Nu ze in Huizen is, kan Oksana gaan en staan waar ze wil. Haar elektrische rolstoel heeft haar letterlijk en figuurlijk vrijheid gegeven. En in het begin was dat voor haar zelf ook nog een beetje zoeken. Dat had vooral met haar accu te maken. Die was namelijk nogal snel leeg, waardoor de ritjes in eerste instantie beperkt bleven tot bezoekjes aan winkelcentrum Oostermeent.

Maar nadat de Oekraïense een nieuwe accu op internet had gekocht, kon ze Huizen en de omringende gemeenten beter ontdekken. Dat doet ze dan ook volop. Ze geniet van de Gooise natuur, waar ze vaak te vinden is. Met haar camera legt ze veel moois zeer gedetailleerd vast. Fotograferen is haar nieuwe hobby, zo vertelt ze.

De buurvrouw bellen

"Het grootste probleem is om terug te komen met mijn kar", vertelt Oksana met een ondeugende twinkeling in haar ogen. "Maar het meest belangrijke is om het telefoonnummer van Tamara bij de hand te hebben, zodat je om hulp kan vragen", voegt ze er grappend aan toe.

Want ja, het is inderdaad weleens gebeurd dat Oksana ergens in de buurt van Hilversum gestrand was met een lege accu. En dan? Een belletje naar buurvrouw Tamara, die vrijwilligster is in de opvang, was noodzakelijk. Na wat foto's geappt te hebben, wist de Huizense wel waar Oksana stond en moest een auto die kant op om haar te halen en terug te brengen naar de Bovenmaatweg.

In eerste instantie was de buurvrouw een beetje boos op Oksana, omdat ze beter had moeten nadenken. Maar dat gevoel verdween als sneeuw voor de zon toen zij hoorde over de situatie in Oekraïne, waar de vrouw niet of nauwelijks naar buiten kon.

Lang niet buiten

Oksana zat daar vooral in een oude kinderwagen en ze was daardoor afhankelijk van anderen. Soms kwam ze maar één keer in de week buiten. Haar moeder liep nog weleens een rondje met haar in de buurt en in het weekend kon ze mee met vrienden. Ze heeft meegemaakt dat ze door diverse gebroken armen en benen en rugproblemen een half jaar niet naar buiten kon.

De Oekraïense heeft een zeldzame, aangeboren aandoening die osteogenesis imperfecta heet. Dat betekent vooral dat de botten broos en heel breekbaar zijn en ook krom kunnen groeien. Hierdoor is zij rolstoelgebonden, in haar geval heel lang kinderwagengebonden.