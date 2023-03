Riets huis (80) moest worden gesloopt, maar ze is blij met nieuwe woning

Ze zag het in het begin helemaal niet zitten. Het huisje in de Bloemwijk in Alkmaar, waar Riet van Wezop (80) al tientallen jaren met veel plezier in woonde, verruilen voor een nieuwbouwwoning. Toch ging haar huis uiteindelijk tegen de vlakte, en hoewel het gezegde luidt dat je oude boompjes niet moet verplanten, is Riet achteraf toch blij. "Ik hoop er nog een paar jaartjes van te mogen genieten."

Als een van de eerste bewoners mag Riet de sleutels van haar nieuwe stulpje aan de Boomkampstraat ophalen. We lopen samen met haar zoon een rondje door het huis. "Het ziet er keurig uit. Ik heb een schuurtje en een tuintje, wat wil je nog meer?", aldus Riet. Ook zoon Ron is tevreden: "In haar oude huisje was het tochtig, dit is gewoon een paleisje."

Dat enthousiasme was in 2018 een stuk minder toen Riet te horen kreeg dat haar huisje, net als 178 andere woningen, tegen de vlakte moesten. Veel bewoners verzetten zich tegen de sloopplannen, en zelfs historische verenigingen hoopten dat een deel van de wijk gered kon worden met de status van gemeentelijk monument. "Ik zag het in het in het begin ook helemaal niet zitten", vertelt Riet. "Ik was blij met wat ik had."

Ingrijpend proces

"Het is een ingrijpend proces geweest", vertelt Irma van Leeuwen van woningcorporatie Van Alckmaer. "Mensen moesten afscheid nemen en wilden het eerst zien en dan pas geloven. Je ziet nu toch dat mensen er inmiddels positiever instaan. Ze zien de kwaliteit van de woningen en hebben zin in een nieuwe start."

En dat geldt zeker voor Riet. Haar woning moet nog afgewerkt worden, maar daar gaan zoon Ron en haar kleinkinderen mee aan de slag. "We hopen het binnen een maand af te krijgen", vertelt zoon Ron. Het is, als het aan Riet ligt, wel het laatste huis waar ze woont. "Het is een hele verbetering. In mijn vorige huis kon ik de ramen niet meer open doen. Dat werd in de zomer bloedheet. Ik ben toch blij dat ik hiervoor gekozen heb."

NH Nieuws bekeek samen met Riet haar nieuwe woning, vooral de badkamer maakte indruk. (Bekijk hieronder de video)