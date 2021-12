Bloemwijkbewoner Fred ziet met 'brok in zijn keel' hoe zijn buurt wordt gesloopt

De actieposters heeft hij nog in overvloed liggen, maar ophangen heeft volgens Fred de Boorder, bewoner van de Alkmaarse Bloemwijk, geen zin meer. Het lot van de karakteristieke arbeidersbuurt lijkt bezegeld. De sloop is inmiddels in volle gang. "Het is onwerkelijk, er gaat gewoon een stukje cultuurhistorisch Alkmaar te gronde."

Met een 'brok in zijn keel' kijkt De Boorder naar de graafmachines die in korte tijd een woning tot aan de grond toe afbreken. Ook zijn woning staat op de lijst om gesloopt te worden. Volgens De Boorder totaal onnodig. "Ik heb mijn huis in al die jaren goed onderhouden. Alles is geïsoleerd en ik heb er veel geld in gestoken. Ze hadden mijn huis ook gewoon kunnen renoveren."

Renoveren niet mogelijk

In totaal worden 179 woningen gesloopt, het gaat om 164 sociale huurwoningen en vijftien koopwoningen. Volgens woningcorporatie Van Alckmaer blijkt uit onderzoek dat de technische staat van de woningen zo slecht is dat renoveren niet haalbaar is. "Je hebt ook te maken met een wijk als stedenbouwkundig geheel", vertelt directeur Irma van Leeuwen aan NH Nieuws. "Het algemene belang overstijgt dan het individuele belang."

Volgens Van Leeuwen is de woningcorporatie niet over een nacht ijs gegaan. Het besluit is volgens haar weloverwogen genomen. "We hebben ook geprobeerd om het voor de bewoners zo makkelijk mogelijk te maken. Zo is er een sociaal plan waarin staat dat alle huurders een terugkeergarantie hebben. Ook is er bijvoorbeeld een verhuisvergoeding en kunnen ze tijdelijk in een wisselwoning terecht."

