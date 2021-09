Vooroorlogs Bloemwijk moet wijken voor nieuwbouw: 'Hiermee gaat geschiedenis verloren'

De bedoeling is om historische elementen in de nieuwe woningen op te nemen, maar dat stelt Alkema niet gerust: "Je kunt natuurlijk wel in de stijl van de huizen bouwen, maar dat is een beetje geschiedsvervalsing."

De woningen in de arbeiderswijk zijn eigendom van Van Alckmaer voor Wonen. Volgens de woningstichting zijn de huizen bouwkundig in zo'n slechte staat dat sloop de enige optie is. Dit werd gisteren in de raad nog eens benadrukt door directeur Fons Köster.

Uitkomst: behoud van 31 kwadrantwoningen, waar erfgoedverenigingen Heemschut, Historische Vereniging Alkmaar en het Cuypergenootschap voor pleitten, zou voor grote vertraging in het bouwproces zorgen. Terwijl 'we niet moeten praten, praten, praten, maar bouwen, bouwen, bouwen', zoals Gosse Postma van het CDA gisteren zei.

In april stemde de raad nog in met de opdracht om een extra onderzoek naar de historische waarde van de Alkmaarse Bloemwijk te doen. Hierbij werd onderzocht welke waardevolle delen van de in totaal 174 woningen behouden konden blijven.

Hij vervolgt: "Stel je voor dat de directeur van het Rijksmuseum over restauratie van de Nachtwacht zegt: "Het is toch wel duur en dat doek waarop het geschilderd is, is niet meer van de beste kwaliteit. Zullen we een schilder die in de stijl van Rembrandt schildert vragen iets nieuws te maken?" Niemand zou dat accepteren. Dat dit bij gebouwen wel gebeurt, daar zijn wij als Historische Vereniging Alkmaar verdrietig over."

'Lagere inkomens geraakt'

In de raadsvergadering werd ook gesproken over die cultuurhistorische waarde van Bloemwijk. De kosten van de renovatie en de bouw van nieuwe sociale huurwoningen woog echter bij bijna alle partijen zwaarder. In de besluitvorming speelde ook mee dat de bewoners die tegen de sloop zijn al zijn verhuisd en het overgrote deel van de huidige bewoners voorstander is van sloop en nieuwbouw.

Alleen de Onafhankelijke Partij Alkmaar stemde tegen, zowel vanwege het verlies van cultuurhistorische waarde, als het vooruitzicht dat huidige huurders een hogere huur moeten gaan betalen voor de nieuwe woningen. "Juist mensen met lagere inkomens worden nu geraakt, doordat ze veel meer huur gaan moeten betalen dan eerst", aldus raadslid Ruud van Lier.