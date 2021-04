Toch extra onderzoek naar behoud historisch deel Bloemwijk

De opdracht om een extra onderzoek naar de historische waarde van de Alkmaarse Bloemwijk te doen, is gisteravond door de gemeenteraad aangenomen. Er moet onderzocht worden welke waardevolle delen behouden kunnen blijven. Feyko Alkema van de Historische Vereniging reageerde blij op dit nieuws: "Ik ben hoopvol dat er mogelijk iets overblijft van dit unieke cultuurhistorische tuindorp in Alkmaar."

"We beraden ons nu intern op het besluit. Dit extra onderzoek zal waarschijnlijk onderdeel zijn van de wijziging van het bestemmingsplan dat over twee tot drie maanden aan de orde komt. Wij gaan ondertussen door met de verdere voorbereidingen, zoals het bespreken van de woonwensen met de bewoners."

Dat er nu opnieuw onderzoek zal worden gedaan naar het behoud van een deel van de wijk is totaal overbodig. "We hebben al meerdere onderzoeken laten doen", zegt Köster in een reactie op het besluit van de raad. "Het kon gisteravond alle kanten opgaan, want we wisten dat er meerdere partijen voor het voorstel waren."

De ongeveer 160 woningen in de arbeiderswijk zijn eigendom van Van Alckmaer voor Wonen. Volgens die woningstichting zijn de huizen bouwkundig in zo'n slechte staat dat sloop de enige optie is. "Restauratie is technisch en financieel helaas niet haalbaar", zei directeur Fons Köster gisteren tegen NH Nieuws .

Of het extra onderzoek voor vertraging van het project gaat zorgen weet Köster nog niet. "De planning is om begin volgend jaar het eerste deel te slopen, maar dat valt of staat met goedkeuring van het bestemmingsplan."

Hoopvol

De Historische Vereniging Alkmaar (HVA) reageert verheugd op het nieuws. "We zijn blij dat het voorstel is aangenomen", laat Alkema weten. Samen met Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap strijdt de HVA voor het behoud van het kwadrant van 31 woningen.

"Maar het is nu afwachten wat er gaat gebeuren. De motie in de raad was enigszins vaag, omdat het rept over 'de intentie om', dus er zijn geen garanties. Het is in ieder geval hoopvol te noemen dat er mogelijk iets overblijft van dit unieke cultuurhistorische tuindorp in Alkmaar."