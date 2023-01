Langstwonende Loes (81) onthult monument in 'haar' Bloemwijk: "Ik blijf tot het kistje"

Ze vindt het eigenlijk maar niks om in de belangstelling te staan. Toch had Loes Pastoor (81), al sinds haar geboorte bewoner van de Bloemwijk in Alkmaar, de eer om een tegeltableau te onthullen ter herinnering aan de oude volkswijk. De karakteristieke arbeidersbuurt wordt in fases gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. "Het is een mooie herinnering aan een belangrijk stukje Bloemwijk", vertelt ze aan NH Nieuws.

Ze had er in het begin best wel wat moeite mee dat haar huisje gesloopt moet worden. Inmiddels kan Loes Pastoor (81) niet wachten tot ze kan verhuizen naar haar gloednieuwe woning in appartementencomplex de Hulsthof in de Bloemwijk.

"Ik ben hier geboren en getogen, dus het doet wel effies zeer. Toch ben ik verschrikkelijk blij dat ik dit jaar naar een gelijkvloerse woning kan. Ik kom nu de trap niet meer op. Nu kan ik hier in deze wijk blijven wonen. Ik hoop nog wel wat jaartjes mee te gaan en ik blijf tot het kistje."

Gesloopt

Lange tijd is er gestreden voor het behoud van de typische arbeiderswoningen. De constructieve staat van de circa 100 jaar oude woningen bleek volgens woningcorporatie Van Alckmaer echter te slecht om energiezuinige en betaalbare woningen voor de bewoners te realiseren. In totaal worden 179 woningen gesloopt. Daar komen 170 woningen voor terug.

De eerste nieuwe woningen in het hart van de wijk zijn zo goed als klaar. Om dat te vieren werd een tegeltableau onthuld met daarop de iconische poort van het Boomkamppleintje. "Dat poortje was wel verschrikkelijk belangrijk voor de buurtbewoners. Toen dat plat ging, was dat wel even slikken hoor", aldus Loes.

NH Nieuws was bij de onthulling van het tegeltableau, bekijk hieronder de beelden