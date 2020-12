Hart is uit Bloemwijk sinds sloopplannen: "Deze wensboom is echt nodig"

Drie jaar geleden hoorden de inwoners van de Bloemwijk dat hun arbeiderswoningen (164 stuks in totaal) plaats moeten maken voor nieuwe huizen. En ondanks dat er vanuit verenigingen en een bewonersgroep lang actie is gevoerd werd renovatie en een 'beschermde status' voor de buurt afgelopen mei afgewezen .

Bloemwijk werd in twee fasen gebouwd na de Eerste Wereldoorlog, deels opgezet volgens de principes van een tuindorp met arbeiderswoningen, zoals gebruikelijk in die periode. De Alkmaarse wijk naar het ontwerp van architect Jan Stuyt, een van de belangrijkste Nederlandse kerkenbouwers van de 20e eeuw. Een ander bouwwerk van Stuyt is het gemeentehuis van Alkmaar.

Desi Bos, die al 26 jaar (oké, met één kort uitstapje naar Heiloo) in de Bloemwijk woont, runt een winkeltje en leeft er met veel plezier. "Ik vind het hier geweldig. We zijn apart volkje en er is sociale controle."

Spanningen

Toch voelt ze dat er bepaalde spanningen zijn door de aankomende sloop. "Onder de bewoners vooral. Vanaf het moment dat de plannen bekendgemaakt werden zitten mensen in onzekerheid. En dan in deze coronatijd kan je ook nog eens veel minder doen", legt ze uit.

Ze hing daarom een toepasselijke wens in de wensboom.

Bekijk hier de reportage.