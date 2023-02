Na jaren van gehannes stelt Hollands Kroon onafhankelijk onderzoek in over datacenters

Hollands Kroon stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de besluitvorming over de komst van twee grote datacenters. Microsoft bouwt al bijna een jaar in de Wieringermeerpolder aan een nieuw datacentrum en een eigen hoogspanningsstation, zonder over de benodigde vergunningen te beschikken.

Eerste Microsoft datacenter op Agriport A7 - NH Nieuws

Het onderzoek is bedoeld om te leren van fouten uit het verleden, meldt het college. "Het onderzoek bevat een reconstructie van de besluitvorming over datacenters in de gemeente. Het is nadrukkelijk bedoeld om van te leren." Het onderzoek start op zijn vroegst begin april en moet in het najaar van 2023 klaar zijn. Ook wil D66 van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) weten hoe het kan dat Microsoft een datacentrum in Wieringermeer bouwt, zonder dat het daar de vereiste vergunningen voor heeft. D66-Kamerlid Faissal Boulakjar stelt Kamervragen aan De Jonge. Hij vraagt waarom het datacenter zonder stikstofvergunning gebouwd wordt, 'terwijl de bouw van 100.000 woningen vertraagd wordt'. Stikstofvergunning In Hollands Kroon staan grote (‘hyperscale’) datacenters van Microsoft en Google. De twee multinationals willen er nieuwe datacenters bijbouwen. Daar is al lange tijd veel om te doen. Allereerst verleende de gemeente Microsoft een omgevingsvergunning, waarmee het techbedrijf aan de bouw kon beginnen. Maar de gemeente was er niet toe bevoegd deze vergunning te geven, dat besluit ligt bij de provincie.

Vervolgens gaf de provincie eind 2021 groen licht, maar zonder dat het Microsoft de benodigde vergunningen had voor de bouw. Bovendien zijn zowel lokale politici als boeren en andere omwonenden kritisch op de komst van de datacenters. Zo'n 80 procent van de inwoners van Hollands Kroon is tegen verdere uitbreiding van de datacenters, bleek uit onderzoek van NH Nieuws in samenwerking met Kieskompas. 'Woningbouwprojecten' Lokale politici zijn kritisch op het besluit, omdat er geen stikstofvergunning is voor de bouw. Raadslid Lars Ruiter van Onafhankelijk Hollands Kroon, laat aan NRC weten dat zijn partij 'zeer kritisch' is over de gang van zaken. "Ik vind het onbegrijpelijk dat de provincie tolereert dat het datacentrum gebouwd mag worden zonder vergunning, zeker nu veel woningbouwprojecten niet door kunnen gaan omdat de stikstof niet gecompenseerd kan worden." Ook boeren zijn van begin af aan kritisch op de besluitvorming. "Het druist in tegen de belangen van onze leden", zei voorzitter Wim Mostert van LTO Noord Hollands Kroon eerder tegen NH Nieuws. "Vergunningen worden makkelijk verleend, zonder dat vooraf heldere kaders zijn gesteld en de gevolgen goed zijn afgewogen. Zaken als koelwaterverbruik, stikstofuitstoot en de omvang van de ontwikkelingen, baren de agrarische sector in het gebied zorgen." Doel onderzoek Het onderzoek zal de bouw van de nieuwe datacenters niet beïnvloeden. Het doel is te reconstrueren hoe de besluitvorming is ontstaan. Daarbij moet het onderzoek aanbevelingen doen hoe besluitvorming in de toekomst anders moet.