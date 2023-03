Nieuwe strijder tegen parkeerbeleid gezocht: Marnix Langeveld is murw gebeukt

Hij zette een petitie op en verzamelde daarmee zo'n 8.000 handtekeningen. Hij sprak veel Haarlemmers, raadsleden en wethouders over het omstreden nieuwe parkeerbeleid in de stad, maar Marnix Langeveld wil niet langer het boegbeeld van het verzet zijn. "Ik ben geen activist, ik ben gewoon een bewoner van het Houtvaartkwartier. En ik ben murw gebeukt."

Het debat wordt de komende weken dus op het scherpst van de snede gevoerd, maar zonder de man die het verzet tegen het parkeerbeleid leidde: Marnix Langeveld. Hij laat weten het bijltje erbij neer te gooien. "Ik wilde ook nooit meer zijn dan gewoon een bewoner van Haarlem. Dit parkeerbeleid is een heet hangijzer voor veel Haarlemmers en ik zie niet hoe de bewoners gebaat zijn bij dit beleid", zegt Langeveld."Ik wil helemaal geen activist zijn. Voor je het weet word je in één adem genoemd met mensen als Willem Engel. Daar heb ik geen zin in, dan houdt het voor mij op."

Over ruim een maand is duidelijk of het nieuwe parkeerbeleid in Haarlem daadwerkelijk wordt ingevoerd. De gemeenteraad neemt dat besluit eind maart. Voor die tijd organiseert de oppositie nog een bewonersoverleg, is er een inspraakavond bij de gemeenteraad en volgt nog een commissievergadering waarin de parkeerplannen centraal staan.

Dat bleek ook wel toen hij de massaal ondertekende petitie aanbood aan de twee verkeerswethouders Robbert Berkhout (GroenLinks) en Bas van Leeuwen (D66). De wethouders hadden even tijd om het boekwerk in ontvangst te nemen, maar gingen niet met Langeveld in gesprek.

Marnix Langeveld zal de ontwikkelingen de komende tijd ongetwijfeld op de voet volgen. Maar hij bemoeit zich er dus niet meer actief mee. "De manier van communiceren door de gemeente ergert me enorm. Het is duidelijk dat de coalitiepartijen (PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij, red.) dit door willen drukken. Je kunt best met ze praten, maar luisteren doen ze niet", zegt een gefrustreerde Langeveld.

Marnix Langeveld: "Er is geen ruimte voor overleg. We hebben het geprobeerd, maar er lijkt geen middenweg mogelijk. Ik snap dat de gemeente probeert Haarlemmers uit de auto te krijgen. Maar stel nou dat het ze lukt en ieder gezin met twee auto's die tweede wegdoet, dan loopt de gemeente juist heel wat inkomsten mis."

Langeveld sprak eerder met een aantal raadsleden over de zaak. "Zo heb ik geopperd dat een verlaging van de tarieven zomaar eens meer draagvlak zou kunnen creëren bij de bewoners, voor wie parkeren nu immers nog gratis is. Een raadslid - ik zeg maar niet wie het was - zei toen letterlijk: 'of we maken de rest duurder, dan lijkt het alternatief goedkoper'. En dat is dus precies wat ze gedaan hebben. Het tarief voor de tweede vergunning is verhoogd, zodat de vergunning voor de eerste auto goedkoper lijkt."

Zandvoort

In de gemeente Zandvoort leverde een nieuw parkeerbeleid ook veel verontwaardiging op. Daar is het beleid vervolgens meerdere malen aangepast. Volgens Marnix Langeveld is die situatie niet vergelijkbaar met Haarlem.

"In Zandvoort werden die plannen vrij kort voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Vervolgens werd het een belangrijk onderwerp in die verkiezingen. Er werd zelfs een nieuwe politieke partij opgericht die beloofde het parkeerplan van tafel te vegen: Jong Zandvoort. Die partij werd vervolgens de grootste bij de verkiezingen."

Haarlem probeert dat scenario te vermijden, vermoedt Langeveld. "Ze willen het parkeerbeleid lang en breed hebben ingevoerd voordat er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. Misschien had ik geen petitie moeten starten, maar had ik een politieke partij moeten oprichten", lacht de Haarlemmer. "Maar ik ben dus geen activist en al helemaal geen politiek bestuurder."

Als die 8.000 handtekeningen onder de petitie stemmen waren geweest voor de Haarlemse gemeenteraad, had dat nog best een zetel of vijf, zes kunnen opleveren voor zo'n 'parkeer-partij'.

Opvolger

Marnix Langeveld gooit het parkeerbijltje er dus bij neer. Hij hoopt van harte dat er een andere betrokken Haarlemmer is die het stokje van hem wil overnemen. "Ik wil nog wel graag alle mensen bedanken die de tijd en moeite hebben genomen om hun stem te laten horen. Iedereen dus die de petitie tekende of een zienswijze indiende."

Ben jij of ken jij die nieuwe Haarlemse parkeerstrijder? Laat het ons weten!