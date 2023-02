Column: Een tientje minder! Haarlemmers krijgen 'fooi' als antwoord op kritiek betaald parkeren

Ruim 7.700 handtekeningen onder een petitie en bijna 700 ingediende bezwaren op het plan voor het invoeren van betaald parkeren in elf Haarlemse woonwijken. En het enige dat de wethouders nu aanpassen in hun definitieve plan, is de kosten voor de vergunning van de eerste auto terugbrengen van 112 naar 99 euro per jaar. Met de kanttekening dat de bewoners geen parkeerdruk ervaren, wordt niets gedaan. Het voelt als een zoethoudertje.

Ik woon in Zone C, een rustige woonwijk in Haarlem-Noord. Waar ik tot nu toe meestal een plek voor mijn auto kan vinden. Vaak zelfs voor de deur, soms een minuutje lopen. Dat is prima, ik wist dat dit erbij hoorde als ik in het mooie Haarlem wilde wonen.

Dat het met nog meer woningen die erbij gebouwd moeten worden, drukker wordt, realiseer ik me terdege. En 'gereguleerd parkeren' met vergunningen en betaalautomaten voor bezoekers, is voor mij niet onoverkomelijk. Maar ik snap dat veel van mijn buurtgenoten de noodzaak nu nog niet zien. Want het gaat toch goed? Zelfs met wegwerkzaamheden aan een straat in de buurt, waardoor je zou verwachten dat de parkeerdruk in onze straten zou toenemen, hoor ik geen wanklachten.

Maar het argument van de inwoners dat daarom nu nog niet betaald parkeren ingevoerd hoeft te worden, vindt geen gehoor bij de wethouders. En dat hebben ze ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar om dan de vergunning voor de eerste auto met iets meer dan een tientje te verlagen, terwijl de vergunning voor die tweede auto alsnog meer dan vierhonderd euro blijft kosten, voelt raar. Alsof ik als een klein kind met een kluitje het riet in word gestuurd.

Want daarbij wordt ook nog eens gezegd dat die verlaging wordt gedaan, omdat we in financieel zwaar weer zitten. Een tientje per jaar, dat is een kwart sneetje brood per dag. Berekend met een goedkoop brood. Had dan niet verlaagd en voet bij stuk gehouden. Zelfs voor iemand die snapt waarom er toch iets gedaan moet worden aan het aantal auto's in de stad, voelt dit toch als een zoethoudertje. Ik denk niet dat het wordt gewaardeerd .