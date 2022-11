7700 handtekeningen tegen betaald parkeren: "Hoop dat dit de gemeente aan het denken zet"

De petitie tegen de invoering van betaald parkeren in 11 wijken in Haarlem is door ruim 7700 mensen ondertekend en werd vanmiddag door initiatiefnemer Marnix Langeveld overhandigd aan wethouder Berkhout en wethouder Van Leeuwen. De ontmoeting en overhandiging op het stadhuis was van korte duur, maar toch heeft Langeveld hoop dat het iets uithaalt. "Ik heb niet de illusie dat er nooit betaald parkeren zal worden ingevoerd, maar ik hoop dat dit de gemeente aan het denken zet."

De twee wethouders gingen naderhand niet uitgebreid in gesprek met Langeveld. Wel gaven ze aan de petitie mee te nemen, samen met alle zienswijzen die Haarlemmers tot vandaag konden indienen. "Dit tellen we erbij op, zodat de gemeenteraad straks een gedegen besluit kan nemen", aldus wethouder Berkhout. Eerder lieten de twee al aan NM Nieuws weten dat ze vastberaden zijn om gereguleerd parkeren, of ook wel betaald parkeren, in te voeren.

Langeveld had zelf niet direct verwacht dat de petitie door zoveel Haarlemmers ondertekend zou worden. "Ik heb 'm opgezet vanuit de gedachte: 'Ik ben boos dus ik start een petitie.' Ik heb er best wat werk aan gehad, maar misschien hadden we nog wel veel meer handtekeningen kunnen hebben als ik er echt nog meer werk van had gemaakt op sociale media." Hij heeft het gevoel dat het plan voor de invoering van betaald parkeren in 11 wijken, Haarlemmers door de strot geduwd wordt. "Eerst zeggen ze, we doen het niet en dan later doen ze het toch. Dit ademt stiekem!"