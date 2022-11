Haarlemse politici en autobezitters sterk verdeeld over betaald parkeren in elf wijken

Het is geen verrassing dat een meerderheid in de Haarlemse gemeenteraad gisteravond positief was over de invoering van betaald parkeren in elf wijken. Net zo min dat juist de oppositiepartijen fel tegen zijn en het kiezersbedrog vinden van de coalitiepartijen om dit nu door te drukken. Ook onder de Haarlemmers blijkt er een duidelijke verdeeldheid te zijn.

Gerard Duppen, Agnes Schreurs en Olivier Arnolds - NH Nieuws / Geja Sikma

Er waren lang niet zoveel belangstellenden als verwacht voor het politieke debat over het voorstel van de twee wethouders voor parkeren en mobiliteit in de stad. De publieke tribune zit half vol en er zijn maar vijf bewoners die namens hun buurt hun zegje komen doen. Maar waar het de één niet snel en streng genoeg kan, zit de emotie bij andere insprekers hoog. Zo nodigt Agnes Schreurs uit het Houtvaartkwartier de politici uit om eens te komen logeren om te kijken hoe de parkeerdruk bij haar in de straat is. "Soms moet je een stukje rijden, maar wij vinden dat geen probleem." Ze wil een onderbouwing van de gemeente over waar en hoe vaak er problemen zijn. Konijn uit hoge hoed Ze vindt het vooral opvallend dat de invoering van het betaald parkeren in geen enkel verkiezingsprogramma heeft gestaan bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. "Het is een konijn uit de hoge hoed. Ik heb daar niet op kunnen stemmen. Zo zou het niet moeten werken in een democratie." Ze voelt zich misleid, omdat net als in de Indische Buurt ook in deze wijk vorig jaar nog met 67 procent meerderheid tegen de invoering van betaald parkeren was gestemd. Tot voor kort was het beleid van de gemeente dat dat ook gehonoreerd werd. Sinds de verkiezingen waait de wind anders.

Quote "Soms moet je een stukje rijden voor een parkeerplek, maar dat vinden wij geen probleem" Agnes Schreurs, bewoner Houtvaartkwartier

In een andere wijk in het Kleverpark staan ze juist te popelen. Ze hadden al eerder aangegeven om betaald parkeren in te voeren in de straten rondom het Santpoorterplein, dat nu op de rand ligt van het al bestaande parkeervergunninggebied. Er staan veel langparkeerders, er worden 'tweede auto's' uit het centrum geparkeerd en er staan voertuigen van mensen van buiten Haarlem die daarna hun weg naar het centrum vervolgen per fiets of deelscooter. "We willen graag als eerste wijk aan de beurt zijn", zegt Olivier Arnolds namens deze bewoners. Hij denkt wel dat het draagvlak onder de Haarlemmers vergroot kan worden door lagere tarieven en betere communicatie over het plan.

Politiek vuur GroenLinks verwoordt de mening van de vijf coalitiepartijen het stevigst. "We zijn blij dat de koe zo snel bij de horens is gepakt na het coalitieakkoord", stelt raadslid Sacha Schneiders tevreden vast. "Niet om autootjes te pesten of om mensen die een auto nodig hebben voor hun werk dwars te zitten. Maar omdat Haarlem vol zit." Ze wil wel dat het eerste jaar na invoering de prijs van de vergunning niet verhoogd zal worden door inflatie. En de wethouders moeten sneller met alternatieven komen, zoals meer deelauto's in de betreffende wijken.

Quote "Wij willen graag als eerste wijk aan de beurt zijn" Olivier Arnolds, bewoner Kleverpark

Maar voor de oppositiepartijen is er maar één mogelijkheid: het betaald parkeren moet nu van tafel. Eerst moet bijvoorbeeld het openbaar vervoer in de stad veel beter worden, stelt onder andere Jouw Haarlem. "Nu doe je met het openbaar vervoer naar Schiphol er tachtig minuten over. Een goed alternatief voor de auto is er gewoon nog niet", concludeert raadslid Moussa Aynan. "Wat u nu wilt opleggen, is een mokerslag voor de hardwerkende Haarlemmers", stelt het VVD-raadslid Menno Bruch. En de SP vindt het raar dat het onderzoek naar de parkeerdruk in de elf wijken gemeten is in de avonduren. "U wilt de leefbaarheid en de veiligheid in de straten vergroten, maar 's avonds spelen en fietsen er geen kinderen hoor", zegt raadslid Ruud Kuin.

Quote "U luistert wel, maar als de mening van de meerderheid niet past in uw visie, legt u het naast zich neer" Diederik Mohr, raadslid Hart voor Haarlem