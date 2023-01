Strijd tegen betaald parkeren in Haarlem steeds feller, bewoners zetten alles op alles

De strijd tegen betaald parkeren in Haarlem lijkt te verharden. De man die het verzet aanvoert met zijn petitie die 7.700 keer ondertekent werd, is bereid naar de rechter te stappen als de politiek niet luistert. Marnix Langeveld vindt dat de gemeente 'onbehoorlijk' bestuurt.

De datum van 9 maart staat scherp op het vizier van Marnix Langeveld. Dan buigt de gemeenteraad zich over de plannen, die na de lawine aan inspraakreacties waaronder de petitie van Langeveld, definitief is opgesteld door de wethouders. De Haarlemse politiek is sterk verdeeld, maar de coalitiepartijen PvdA, D66, GroenLinks, CDA en de Actiepartij hebben het eigenlijk al met elkaar afgesproken in het coalitieakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen.

Nu het debat echt op het scherpst van de snede gevoerd gaat worden, heeft Langeveld de gemeenteraad in een brief, die openbaar is, gewezen 'op meerdere onderdelen die in strijd zijn met de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB)'. 'Zo zijn onder meer het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel geschonden', schrijft hij.

Belofte gebroken

Dat vertrouwen is volgens hem geschonden, omdat nog niet zo lang geleden een draagvlakonderzoek was gehouden in een aantal wijken. Veel inwoners ervoeren geen grote parkeerdruk. De belofte dat er dan 'voorlopig' geen betaald parkeren zou worden ingevoerd, is volgens Langeveld gebroken.

Ook stelt hij dat de er sindsdien parkeerplekken zijn vervangen door groen en elektrisch laden en zijn er door de gemeente te weinig parkeerplekken afgedwongen bij nieuwbouwprojecten. Langeveld wijst op een dergelijke situatie bij Plaza West, waar de bewoners of een dure parkeerplek in een garage moeten huren of in aangrenzende wijken hun auto's neerzetten. Die wijken krijgen dan te maken met meer parkeerdruk. "De gemeente creëert zelf een probleem en klopt zich dan op de borst als ze het gaan oplossen."