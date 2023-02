Schitterende vrije trap Hlynsson levert Jong Ajax geen punten op

Max Svensson maakte enkele minuten later de 2-0. Willem II kreeg hierna nog een grote kans via Leeroy Owusu. Zijn voorzet werd door Oliver Aertssen net aan over het doel gewerkt. Het was Kristian Hlynsson, die vlak voor rust de spanning terugbracht uit een vrije trap: 2-1.

Ondanks de kleine achterstand zat een gelijkspel er geen moment in voor Jong Ajax. Vrij snel in de tweede helft kreeg Jizz Hornkamp uit De Rijp een grote kans, maar zijn inzet werd gekeerd door Setford. De doelman kwam goed weg, nadat Jeremy Bokilo de bal even later niet in het lege doel kreeg.

In het resterende deel van de wedstrijd kwamen er geen kansen meer voor beide ploegen, waardoor het 2-1 bleef. Door de verliespartij staat Jong Ajax zestiende. TOP Oss is maandag 6 maart de volgende tegenstander van de jonge Amsterdammers.

Opstelling Jong Ajax: Setford; Gooijer, Aertssen, Warmerdam, Baas (Muzambo/60); Vos, Hlynsson, Godts (Delgado/88); Martha (Jermoumi/59), Banel, Van Axel Dongen (Hansen/46)