Nieuwbakken trainer Dave Vos ziet machteloos Jong Ajax: "Veel balbezit, geen kansen"

Jong Ajax was vanavond, met name in de tweede helft, niet in staat om een matig Willem II pijn te doen. De ploeg van Dave Vos leek de Tilburgers in de touwen te hebben hangen, maar de knock-out bleef uit en dus ging Jong Ajax met 2-1 ten onder. "We vergeten onszelf uiteindelijk te belonen."

Afgelopen maandag won Jong Ajax bij het debuut van Dave Vos nog van MVV, maar op bezoek in Brabant misten de Amsterdammers stootkracht. "Een teleurstellend gevoel. We waren aan de bal erg goed, maar we konden het niet omzetten in doelpogingen en kansen. Dat is heel erg zonde. We hebben onszelf te kort gedaan", aldus Vos na afloop van het duel.

Zwaar duel

Verdediger Tristan Gooijer had zijn handen vol aan de technisch vaardige aanvallers van Willem II. "Onze coach Dave Vos had ons goed voorbereid op dit duel. Hij is een erg tactische trainer. We hebben veel beelden gezien van de tegenstander."