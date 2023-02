1 jaar oorlog: Arno uit Kiev regelt nog wekelijks hulpgoederen naar Oekraïne

Vandaag precies een jaar geleden brak de oorlog uit tussen Rusland en Oekraïne. 365 dagen vol met paniek, verdriet en veel inwoners die hun land zijn ontvlucht. Arno Klijbroek - die komt uit Tuitjenhorn maar al ruim 25 jaar in Oekraïne woont - twijfelde geen moment en startte diezelfde dag met Stichting De Leeuw Kiev een hulpactie op voor spullen voor Oekraïners. Er werd veel gedoneerd, maar hoe gaat dat nu, een jaar later?

Arno Klijbroek begin vorig jaar bij de start van de hulpactie - NH Nieuws

Het was nog dag één van de oorlog toen Arno Klijbroek vluchtend uit Oekraïne al contact zocht met een paar andere leden van Stichting de Leeuw Kiev, over het opzetten van een hulpactie. De stichting, die al sinds 2006 bestaat, is opgericht door Nederlanders die wonen in Kiev en zet zich normaal gesproken in voor het onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur, maar wist nu dat er al gauw hulp nodig was. "Ik weet nog dat ik Kees Huizinga (ook een Nederlander in Oekraïne) de vraag had gesteld wat er allemaal nodig zou zijn", vertelt Arno. En niet veel later - zo'n drie dagen om precies te zijn - is de eerste vrachtwagen al gevuld met spullen die op dat moment nodig waren. "In het begin waren dat levensmiddelen, legerkleding, helmen en vrachtwagens vol met groenten", aldus Arno.

Vanuit Tuitjenhorn worden sindsdien vrachtwagens vol met goederen naar Oekraïne gebracht. De hoeveelheid donaties is volgens Klijbroek vanaf het begin af aan al enorm geweest. "De steun is groot, en ook nu gaat het nog steeds heel behoorlijk." Fietsen Nog elke week gaat er minimaal één vrachtwagen naar Oekraïne toe. Maar waar de vrachtwagen voornamelijk mee wordt gevuld, is al een aantal keer veranderd. "Afgelopen zomer zijn we een project gestart met waterfilters. Oost-Oekraïne had namelijk nauwelijks nog schoon water", vertelt Klijbroek, "en daarna veel fietsen, omdat het openbaar vervoer ontbrak." Sinds oktober richtte de stichting zich bijna volledig op het sturen van generatoren, omdat de Russen het vaak gemunt hadden op de stroomvoorzieningen in Oekraïne. "We hebben 1.200 generatoren Oekraïne binnengebracht en neergezet waar het nodig was", vertelt Arno. Die generatoren konden ze door heel het land wel gebruiken, bijvoorbeeld om ziekenhuizen weer te kunnen voorzien van stroom, maar ook om de koeling weer te kunnen laten draaien in de supermarkt.

"We hebben twee weken geleden een vriend verloren" Arno Klijbroek

Als Arno terugblikt op dit jaar dan is hij trots op alle transporten vol hulpmiddelen die hij met de stichting richting Oekraïne heeft weten te krijgen, maar staat hij ook stil bij de vreselijke momenten die hij van dichtbij mee heeft gemaakt. "Wat voor ons een grote impact heeft gehad is dat we twee weken geleden een vriend hebben verloren. Dat zijn moeilijke dingen", vertelt Klijbroek dan ook. Het is de vreselijke realiteit waar Klijbroek en miljoenen andere Oekraïners al 365 dagen mee te maken hebben. En of het einde al in zicht is blijft de grote vraag, maar Arno heeft er een hard hoofd in. "Uiteraard hoop ik dat die oorlog snel voorbij is, maar ik heb het gevoel dat we nog niet halverwege zijn", vertelt Arno betreurd. Auto's naar Oekraïne Zolang Rusland de strijd nog aangaat met Oekraïne blijft Stichting de Leeuw Kiev zich inzetten om alles wat nodig is te kunnen brengen naar hun thuisland. De focus ligt op dit moment op auto's. "En dan met name de wat oudere type terreinauto's of bestelbussen die rijden op diesel", legt Arno uit. Deze kopen ze soms zelf van gedoneerd geld, of ze krijgen soms volledig een auto gedoneerd. En dat gebeurde ook laatst weer, nadat de Nederlandse politie contact opnam met de stichting. "Die hebben ons benaderd en stellen vijf auto's ter beschikking. Ze worden binnenkort vervoerd naar Odessa", vertelt Klijbroek trots. Maar behalve deze spullen, waar de stichting erg blij mee is, hoopt Klijbroek ook dat Nederland zich blijft realiseren wat voor een drama zich momenteel afspeelt in Oekraïne. "Dit is de meest gruwelijke oorlog sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog, waar honderden mensen per dag sneuvelen. We zijn er ondertussen wel op ingesteld dat dit nog lang gaat duren."