Arno viert emotionele kerst thuis in Kiev: "We houden rekening met raketaanvallen"

2022 is voor Arno Klijbroek en zijn familie op zijn zachtst gezegd een rampjaar geweest. De Tuitjenhorner, die al jaren in Oekraïne woont, ontvluchtte met zijn vrouw Lesia en dochter Katja het land toen de oorlog begin dit jaar uitbrak. Maar met de feestdagen is het gezin weer even terug in Oekraïne, al zal deze kerst totaal anders zijn.

Arno is weer terug in Oekraïne - Privéfoto Arno Klijbroek

Zomaar even in contact komen met Arno zit er niet in, maar na meerdere pogingen lukt het hem dan toch om met een internetverbinding te bellen met de verslaggever van NH Nieuws. Het is één van de vervelende gevolgen waar Oekraïners de laatste weken constant mee te maken hebben, sinds de Russen het veelal gemunt hebben op elektriciteitscentrales. Stroom wordt verdeeld en dat zorgt ervoor dat niet alle zendmasten altijd elektriciteit hebben. En omdat er maar een bepaalde hoeveelheid stroom is, zitten Oekraïeners geregeld dagdelen zonder. "Ze kunnen niet iedereen stroom geven", legt Klijbroek uit. Daarom zijn er afgelopen maanden zo veel mogelijk generatoren naar Oekraïne vervoerd. Dat doet Arno ook met Stichting de Leeuw Kyiv, een organisatie waar hij nauw bij is betrokken. Die generatoren zijn bijvoorbeeld heel belangrijk voor ziekenhuizen, maar ook winkels maken dankbaar gebruik van generatoren. Een supermarkt kan niet zonder stroom zitten, anders bederven de gekoelde producten. In onderstaande video toont Arno verschillende winkels in Kiev die één of meerdere generatoren hebben staan. Tekst gaat door onder de video.

Overal in Oekraïne wordt gebruik gemaakt van generatoren - Arno Klijbroek

Gelukkig heeft Arno, die net buiten Kiev woont, zelf ook een generator naast zijn huis staan. Met één druk op de knop kan hij alsnog gebruik maken van stroom. "Maar niet iedereen heeft een generator, denk bijvoorbeeld aan mensen in flats", vertelt Arno. Kalkoen Dankzij die generator weet Arno dat hij er met kerst warmpjes bij zal zitten. "En de kalkoen staat al in de koelkast", grapt Klijbroek. Over genoeg warmte en eten hoeft hij zich voor het kerstdiner dus geen zorgen te maken, wel houdt hij zijn hart vast over mogelijke raketaanvallen tijdens de kerstdagen. "Vorige week vlogen de raketten nog over het huis, dus we houden er rekening mee dat er met kerst ook wat kan gebeuren." En dat is, voor iedereen in Oekraïne, een beangstigend gevoel zo richting de feestdagen. Hoewel het de traditie vanuit de De Orthodoxe Kerk is om pas op 7 januari kerst te vieren, geven steeds meer Oekraïners zich over aan de kersttradities van de West-Europese landen. Maar deze kerst voelt anders, en dat merkt Arno Klijbroek ook als hij door Kiev loopt: "Er hangt natuurlijk een hele andere sfeer. Deze kerst is veel emotioneler."

"Van alles om op terug te kijken, maar niks moois" Arno Klijbroek vanuit Kiev