Met tegenzin de hoogte in: Amstelveense raad verzoent zich met woonflats

Om broodnodige nieuwe woningen betaalbaar te houden, moet de hoogte in worden gebouwd. Dat is de conclusie die de Amstelveense gemeenteraad gisteravond trok in een debat over de komst van zes wooncomplexen langs de Bovenkerkerweg. Omwonenden hadden de raad gevraagd om de maximale bouwhoogte van het complex verder te begrenzen.

Zo moeten de wooncomplexen er ongeveer uit gaan zien ZZDP Architecten

De raad besloot de regels voor hoogbouw vooralsnog niet aan te scherpen. De kaders waarbinnen projectontwikkelaars hun plannen voor het gebied mogen uitwerken, worden in de raadsvergadering van volgende maand definitief vastgelegd. De maximale bouwhoogte blijft daarmee tien verdiepingen. Volgens wethouder ruimtelijke ordening Floor Gordon voorkomt de gemeente zo al dat de nieuwe wooncomplexen 'enorme hoogtes' van bijvoorbeeld 17 verdiepingen zullen bereiken. Daarbij mogen de flats maar één uitschieter hebben die tien verdiepingen de lucht ingaat. 'Blokkendozen' zijn niet toegestaan. Haalbaar plan "Ik hoor u zeggen: 'kunt u niet aansturen op zeven [red. woonlagen]? Dat wil ik best doen, maar het moet uiteindelijk wel een haalbaar plan zijn. Anders gaat het hele feest van woningbouw niet door", zei Gordon gisteravond tegen raadsleden die de zorgen van buurtbewoners behartigen. NH Nieuws sprak met een aantal van die bezorgde buurtbewoners, onder wie Ted Dijkman, die het nieuwe complex straks bijna in de achtertuin heeft staan. "Ik vrees dat ik straks tegen een kolossaal gebouw aan zit te kijken", uit hij zijn zorgen.

De wethouder zegt wat betreft de hoogte geen concessies meer te kunnen doen, omdat anders de belangrijkste wens van de raad in het gedrang komt: betaalbare woningen bouwen voor in de eerste plaats Amstelveense starters en senioren. GroenLinks is zelfs van plan in een motie te pleiten om het minimum van twintig procent van de woningen in het sociale segment op te rekken richting de dertig procent. "Het wordt dan een flinke uitdaging om ook tegemoet te komen aan de andere wensen die ik hoor, namelijk terughoudendheid in de bouwvolumes", voorspelt Gordon. "Meer sociaal betekent over het algemeen meer volume." Tekst gaat verder onder video

