Studenten staan op voor woningen bij Schiphol: 'De woonstress is gigantisch'

Tientallen studenten liepen vandaag een demonstratiemars van het Amstelveense studentencomplex Uilenstede naar de aangrenzende wijk Kronenburg. Inzet: de komst van zo'n 2500 studentenwoningen. Alle ingrediënten voor de komst van de woningen lijken aanwezig: er is een stuk grond en ook de gemeente wil het graag. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt echter dwars: die oordeelde eerder dat het terrein ongeschikt is voor grootschalige woningbouw omdat het vliegverkeer teveel geluidsoverlast zou veroorzaken. Onzin, zeggen de studenten die de vlieggeluiden graag voor lief nemen.

Eén van de demonstranten is student Pieter van Rossum. Hij kan er met zijn hoofd niet bij dat geluidsoverlast de bottleneck zou zijn. "We staan nu op Uilenstede, vlakbij het stuk grond waar de woningen zouden kunnen komen", legt van Rossum uit. "Hier op Uilenstede kunnen studenten prima wonen, die wonen hier al jaren. En tweehonderd meter verderop kan het ineens niet meer?! Het is bureaucratie!"

Tekort van 6600 studentenwoningen In de omgeving Amsterdam geldt een tekort van zo'n 6600 woningen voor studenten. Een getal dat alleen maar verder dreigt op te lopen. Daar komt nog eens bij dat de gemeente Amsterdam heeft aangegeven te stoppen onderwijsinstellingen te ondersteunen in het huisvesten van internationale studenten.

Ondertussen leiden de tekorten steeds vaker tot hachelijke woonsituaties, zo vertelt student Jamie Röling. "Dat je constant denkt: waar ga ik heen verhuizen? Waar moet ik straks gaan wonen? Dat je geen dak boven je hebt in de toekomst. En de stress die dat geeft aan een student is gigantisch." Daar kan een anders studente, die zelf ook meeloopt, over meepraten. "Ik was ooit op een kamer waar net een matras in past. Zonder raam, geen slot op de deur."

De gemeente Amstelveen steunt het studentenprotest. Wethouder van Ruimtelijke Ordening Floor Gordon was zelf aanwezig bij de demonstratie om de leerlingen een hart onder de riem te steken. "Ik zou graag willen dat de minister gaat kijken wat er dan wél mogelijk is qua wonen", aldus de wethouder. "Bouw dan eens de meest geluidsadaptieve woningen ter wereld, gebruik soundscaping of andere nieuwe modellen om te kijken hoe het dan wél samen kan gaan met het geluid van vliegtuigen."