Woningnood versus leefgenot: Amstelveners willen geen wooncomplex 'in achtertuin'

De Amstelveense raad beslist vandaag over de komst van duizend extra woningen aan de rand van de wijk Middenhoven. Een welkome ontwikkeling in tijden van een nijpend woningtekort, maar de doodsteek voor het woongenot in de wijk, vrezen bewoners. Zij willen geen hoge wooncomplexen in 'hun achtertuin'.

"Normaal is het hier heerlijk vertoeven in mijn tuin", vertelt Ted Dijkman, die aan de Bouwmeester in Middenhoven woont, aan NH Nieuws. "Maar ik vrees dat ik straks tegen een kolossaal gebouw aan zit te kijken." Nu staat aan de overkant van de sloot een kantoorpand van vier verdiepingen hoog, maar daar komen straks twee tot zes verdiepingen bij. Op deze manier worden in totaal zes wooneilanden gecreëerd. "Dan wordt het dus twee tot tweeënhalf keer zo groot", redeneert buurman Remco Blankenzee. Hij wil beslist niet dat de nieuwbouw straks boven de bomen uittorent. "Dan vallen de kantoren [red. straks dus woontorens] niet meer weg in de natuurlijke omgeving, maar is er een heel klein beetje groen om hele grote betonkolossen."

Zo moeten de wooneilanden eruit gaan zien ZZDP Architecten

Het gaat om woontorens met ongelijke bouwlagen, de maximumhoogte is tien bouwlagen ZZDP Architecten

Groen is al schaars in de wijk, waar de huizen dicht op elkaar staan. De gemeente heeft beloofd dat het buurtparkje behouden blijft, maar bewoners vrezen dat het aanzicht van de wijk met de komst van de hoge woontorens een stuk minder groen zal zijn. Projectontwikkelaar Maarten Feilzer van Zadelhoff Vastgoedontwikkeling neemt die zorg graag weg. "We bouwen op de kavels die we al hebben en die zijn al heel versteend. Het zijn nu kantoren met een heel groot parkeerterrein erbij en het wordt dus alleen maar groener in onze plannen."

"Je moet een bepaald volume hebben om het rendabel te maken" Maarten Feilzer - Zadelhoff Vastgoedontwikkeling

Zadelhoff probeert al sinds 2015 samen met mede-eigenaar van twee kantoorpanden Maarsen Groep woningen te realiseren. "Wij zien een grote kans om in het steeds maar toenemende woningtekort betaalbare huurwoningen te realiseren", vertelt Ton Boon van Maarsen Groep. "Dat lukt tot nu toe niet, omdat we te maken hebben met steeds veranderende eisen en veel druk op de gemeenteraad vanuit omwonenden die bezorgd zijn." De projectontwikkelaars proberen bewoners met dit plan tegemoet te komen. Samen met de gemeente is namelijk besloten dat ieder complex maar één hoogteaccent van maximaal tien verdiepingen mag krijgen. "Dat staat heel ver af van de wijk", verzekert Feilzer. Kleiner bouwen en dus minder appartementen toevoegen, lukt volgens hem niet. "Je moet een bepaald volume hebben om het rendabel te maken." 'Wij hebben ook kinderen' Het gebrek aan vertrouwen frustreert de ontwikkelaars. Aan een van hun panden prijkt nu een spandoek met daarop de tekst: 'Waar ieder bouwinitiatief strandt, ontstaat de hoogste woondruk van het land.' "Om de toekomstige bewoners een stem te geven", licht Boon toe. "Iedereen loopt in dit land te roepen dat we woningen nodig hebben voor onze kinderen [...] Of je bouwt huizen of je accepteert dat er woningnood is." De omwonenden benadrukken dat ook zij hun ogen niet sluiten voor de woningnood. "Wij hebben ook kinderen", licht Ted toe waarom het probleem hem persoonlijk aan het hart gaat. "Maar op deze schaal, dat kan gewoon niet. In heel Middenhoven wonen 3.000 huishoudens en daar komen er zo'n 1.000 bij." De wijkbewoner voorziet een te hoge belasting voor de wijk door bijvoorbeeld een verhoogde verkeers- en parkeerdruk. "En al die mensen moeten straks hun hond uitlaten en recreëren op dat kleine stukje groen." De projectontwikkelaars hebben er vertrouwen in dat de gemeente voorzieningen in de wijk kan aanpassen aan het volume en hopen vanavond eindelijk groen licht te krijgen om te gaan bouwen.