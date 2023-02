Luxe Amstelveense woontoren staat niet meer leeg, meeste bewoners van buiten de regio

De 88 luxe appartementen in de hoog boven Amstelveen uittorende Bankrasstaete zijn allemaal verhuurd. Dat heeft verhuurder Rijsterborgh laten weten aan het college. Dat houdt de verhuurder sinds mei vorig jaar in de gaten, omdat de woontoren toen nog voor de helft leegstond.

De lokale fractie van de ChristenUnie (CU) maakt zich sinds de planvorming al zorgen of er genoeg woningen voor middeninkomens in de het appartementencomplex zouden komen, waardoor Amstelveners die scheefwonen zouden kunnen doorstromen. Een terechte zorg blijkt nu de toren er staat, want er is vooral gebouwd in het dure segment. De CU drong er destijds bij het college op aan om met cijfers te komen die iets zeggen over die doorstroming.

Volgens de Leegstandsverordering mag de gemeente meepraten over het verhuurd krijgen van de woningen zodra de woningen een half jaar leegstaan. Dat is nu dus gebeurd.

Expatmarkt

Die cijfers geeft het college nu vrij in een brief aan de raad. Van de 88 appartementen in de Bankrasstaete worden er in totaal 31 (35 procent) bewoond door huishoudens uit de regio Amstelland-Meerlanden, 16 huishoudens daarvan (18 procent) hebben een huis in Amstelveen verruild voor een appartement in de Bankrasstaete. Het grootste deel van de appartementen wordt gehuurd door mensen van buiten de regio die in Amstelveen zijn komen wonen. Dat gaat om 57 appartementen (65 procent).

Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems aan de TU Delft betwijfelt of Amstelveen, net als andere gemeenten, de juiste prioriteiten stelt. "Dit is voor de expatmarkt", vertelde hij eerder tegen NH Nieuws over de Bankrastoren. "De laatste vijf à zes jaar is het dure segment enorm toegenomen, maar daarmee wordt de doorstroom niet bevorderd."

NH Nieuws maakte eerder onderstaande reportage over de Amstelveense Sandra (37) die in een flat naast de Bankrastoren bij haar moeder inwoont, omdat ze geen eigen woning kan vinden.