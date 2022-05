Sandra (37) woont met zoon (1) bij moeder, halfleegstaande woontoren doorn in haar oog

Het is een schrijnend contrast: waar de helft van de appartementen in de recent opgeleverde Bankrastoren nog leeg staat, wonen Sandra (37), haar 1-jarige zoontje, haar broer én haar moeder en haar vriend noodgedwongen in een klein appartementje om de hoek. "Je moet haast een bank overvallen om dat te betalen", zegt Sandra over de gemiddelde huurprijs van de appartementen in de toren.

Omdat het appartement niet groot genoeg is voor vijf mensen, deelt Sandra een kamer met haar zoontje. De kasten in de kamer puilen uit, en door de grote box in de woonkamer kun je de voordeur alleen slalommend bereiken.

"Het is druk, heel druk", vertelt de thuiszorgmedewerker voor de camera van NH Nieuws over haar woonsituatie. Ze vindt het maar moeilijk te verkroppen dat er zoveel appartementen leegstaan, terwijl zij, haar zoon, haar broer, haar moeder en diens vriend letterlijk op elkaars lip zitten. "In de slaapkamer hebben we een looppaadje van 15 centimeter breed."

Een simpele sociale huurwoning voor minder dan 700 euro per maand, dat is waar Sandra van droomt. Het liefst woont ze er samen met haar dreumes en man, die momenteel werkzoekende is en bij zijn ouders in Zaandijk woont.

Met zoveel leegstand rijst de vraag of er in Amstelveen wel de juiste woningen worden gebouwd. De rekenkamercommissie Amstelveen concludeerde eind 2021 in een rapport over het woonbeleid in de gemeente dat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten.

Van de 85 appartementen in Bankrasstaete zijn er 47 (55 procent) nog niet definitief verhuurd. Daarmee is de woontoren aan de het Bankrashof een uitschieter, maar ook in de rest van Amstelveen is er sprake van relatief veel leegstand. Sterker nog: na Amsterdam is Amstelveen de Nederlandse gemeente met de meeste leegstand. Van iedere 25 woningen stond er begin vorig jaar één leeg, zo rekende het CBS uit .

In de huursector is de grootste behoefte gericht op sociale huur en op het goedkopere segment, blijkt uit het onderzoek van de commissie. De vraag naar sociale huur is volgens het rapport groter dan het aanbod. "In 2018 zijn in Amstelveen 3.980 woningen onder de 711 euro gevraagd, dat zijn er 690 meer dan wordt aangeboden”, is te lezen.

Kijken we naar een categorie hoger, woningen tussen de 711 euro en 1300 euro, dan is daar juist een overaanbod. In de Bankrasstaete is daar weinig van te merken, want alle acht appartement in deze prijscategorie (1.255 euro voor 63 vierkante meter) zijn inmiddels verhuurd.

Bij huur boven de 1.300 euro is de vraag weer groter dan het aanbod, maar in de Bankrastoren betaal je meteen flink meer dan deze ondergrens als je een woning in deze categorie zoekt. De goedkoopste huurwoning in deze categorie kost namelijk 2.225 euro voor 106 vierkante meter.