Kopzorgen voor senioren door gebrek aan woningen: 'Brancard kan niet door gang'

Amstelveense ouderen maken zich zorgen over de toekomst. Volgens de gemeente zal het tekort aan ouderenwoningen in 2040 zijn opgelopen tot 2.500. Kunnen Amstelveners straks nog zorgeloos in hun vertrouwde omgeving van hun oude dag genieten?

Stien (83) manoeuvreert zich met haar rollator door de smalle gangen van buurvrouw Riet (81) - NH Nieuws

"Kijk, ik doe dan zo, omdat ik nog goed na kan denken." Trots manoeuvreert Stien de Horde (83) zich met haar rollator door de smalle gang van de benedenwoning van haar buurvrouw Riet Logger (81). Ze wil het niet toegeven, maar eigenlijk is het geen doen voor een vrouw op leeftijd. Stien en Riet maken zich best weleens zorgen over hoe ze in de toekomst veilig en fijn kunnen wonen. Hun huidige woning is niet levensbestendig. 'Er is niks' "Je kan er niet makkelijk met een rollator doorheen en met een rolstoel al helemaal niet", vertelt Riet over haar woning. "Je kan niet draaien. Als iemand ziek is en met een brancard weg moet, kan die maar tot halverwege de gang komen." De dames beseffen maar al te goed dat ze zullen moeten verhuizen als hun gezondheid achteruitgaat. Maar waarnaartoe, dat weten ze niet. "Er is niks", zegt Riet.

Riet maakt zich best weleens zorgen over hoe ze in de toekomst veilig en fijn kan wonen. - NH Nieuws

Volgens raadslid Cheimaa Aouni van GroenLinks zijn er wel degelijk ouderenwoningen beschikbaar, maar alleen voor ouderen met een dikke portemonnee. "Voor ouderen die het wat minder breed hebben, is er gewoon niks te krijgen." Dit zorgt er ook voor dat woningen die meer geschikt zijn voor starters niet vrijkomen. Betaalbaar Wethouder van Wonen Rob Ellermeijer is het hier niet mee eens. Volgens hem zijn er 'op dit moment meer passende ouderenwoningen in het sociale segment dan in het midden segment'. De gemeente heeft in opdracht van het Rijk een woonzorgvisie ouderen opgesteld, waar ook plannen voor meer sociale huur- en koopwoningen in staan. Maar die visie is veel te theoretisch, vindt GroenLinks. "Wat ouderen nu nodig hebben, zijn betaalbare ouderenwoningen en daar wordt niet concreet op ingegaan", zegt Aouni hierover. Ellermeijer vindt dat het college genoeg prioriteit legt bij het realiseren van ouderenwoningen. Om dat te onderstrepen, benoemt hij concrete projecten aan de Orion, de Legmeer en het Hortushof in de Westwijk.

'Meer betaalbare woningen' Onderzoek van Kieskompas in samenwerking met NH Nieuws onder 160 Amstelveners laat zien dat het tekort aan betaalbare woningen een belangrijk punt is tijdens de verkiezingen op 16 maart. 72 procent vindt dat de gemeenteraad niet genoeg heeft gedaan om betaalbare woningen te realiseren. Uit cijfers van de gemeente Amstelveen blijkt dat het aantal huishoudens met inwoners van 75 jaar en ouder de komende twintig jaar het hardst gaat groeien. Vermoedelijk zal het aantal eenpersoonshuishoudens sterk toenemen. Het tekort aan ouderenwoningen zal dus alleen maar groter worden.