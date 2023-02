Eerste palen uniek geluidsscherm eindelijk grond in: "Project van de lange adem"

Het geduld van de omwonenden van de Alkmaarse westelijke ringweg is danig op de proef gesteld, maar de eerste palen van het langgewenste geluidsscherm gaan, iets later dan gepland, dan toch de grond in. In het tweede weekend van maart is het zover.

Visualisatie nieuw geluidsscherm N245 - gemeente Alkmaar

Zeker 17 jaar is er op maatregelen tegen verkeersherrie gewacht. De gemeente koos uiteindelijk voor een bijzonder scherm met zonnepanelen dat stroom levert voor 400 huishoudens. Opnieuw vertraagd De oplevering van het geluidsscherm was komende zomer gepland, maar is inmiddels naar oktober verschoven. Dit komt omdat er aanvullend grondonderzoek nodig was: de grond had niet overal dezelfde draagkracht. Hierdoor moest de fundering worden aangepast, waar extra tijd voor nodig was. Het ruim zeven miljoen kostende project is de afgelopen jaren meermaals geplaagd door vertraging en hogere kosten. Maar in november is dan eindelijk begonnen met de voorbereidende werkzaamheden langs de N245 en N508. Iets wat de omwonenden niet is ontgaan. Tekst gaat verder onder verwijzing.