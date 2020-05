Alkmaarders krijgen langgewenst geluidsscherm in 2022: "Dat is toch fantastisch"

ALKMAAR - Omwonenden van de Huiswaarderweg, Schagerweg en Nollenweg kunnen in 2022 eindelijk in alle rust leven. De gemeenteraad besloot gisteravond dat het geluidsscherm waar Alkmaarders al sinds 2006 voor strijden er toch echt komt. Een eventueel verlies voor een mogelijk afgewezen subsidie, neemt de gemeente voor haar rekening.

"Het is unaniem aangenomen", jubelt Rinus den Blanken. "Dat is toch fantastisch." Den Blanken is voorzitter van de Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal (BBG) en strijdt met zijn buren sinds 2006 voor een beter woon- en leefklimaat in de wijken De Horn en Huiswaard langs de ringweg van Alkmaar.

Dat het al met al 14 jaar heeft moeten duren voordat de kogel door de kerk is, neemt hij nu voor lief. "Minstens duizend direct omwonenden van deze drukke wegen hebben hier baat bij. En wat is veertien jaar op een mensenleven? Ja, toen was ik nog een jonge vent!", grapt Den Blanken.