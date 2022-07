Innovatief geluidsscherm Alkmaar komt er eindelijk: "Beste bericht in jaren"

Dat zeggen opgeluchte omwonenden tegen NH Nieuws. Eerder dit jaar werd duidelijk dat er extra geld nodig was voor het project vanwege onder meer gestegen bouwkosten.

Alkmaarders wachten al vijftien jaar lang op maatregelen om de verkeersherrie terug te dringen. Nu de extra 1,9 miljoen vanavond is goedgekeurd door de gemeenteraad zal de aanleg in oktober 2023 beginnen. In totaal kost het scherm 7,4 miljoen.

"Dit is heel goed nieuws. Het beste bericht van de afgelopen jaren: het komt er nu écht!", stelt Ed Diepenmaat van Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidwal (BBG) tevreden. "We zijn heel blij met dat de raad de noodzaak inziet voor dit scherm, en dat ze instemmen met een kostenverhoging van ruim 30 procent. Dat is niet niks."