Nog altijd veel overlast, college wil verlengd geluidsscherm langs Ring-West

Rijkswaterstaat is door het college van Alkmaar gevraagd om onderzoek te doen naar een verlenging van het geplande geluidsscherm langs de N9, in de buurt van de Pieter Breugelstraat. Omwonenden kampen al jaren met geluidsoverlast.

Gemeenten kunnen verlengingen op eigen kosten aanvragen. Het college wil weten of het de investering waard is en wat de gevolgen zijn voor het groen, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Unaniem

De aanvraag wordt gedaan nadat de VVD hiervoor een motie indiende, die unaniem steun van de raad ontving. Het te plaatsen betonnen geluidsscherm zou in langere vorm ook de Gabriël Metsulaan, de Diepenbrocklaan en de Verdistraat afschermen.

Rijkswaterstaat acht het niet nodig om het scherm te verlengen, omdat onderzoek volgens hen uitwees dat de overlast niet boven een bepaald aantal decibellen uitkwam.

Verderop, in de Alkmaarse wijken Huiswaard 2 en De Horn, wordt al meer dan vijftien jaar geklaagd over verkeersherrie. "Mensen leven in code oranje-rood. Dat betekent: ramen en deuren dicht en als je door wilt slapen oordoppen in", vertelde een bewoner in 2017 tegen NH Nieuws. Tussen hun woningen en de N245 wordt een energieleverend geluidsscherm aangelegd.