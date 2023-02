Overuren voor de postbode: Velsen-Noorders kunnen aan de slag met enquête asielboot

Overwerk voor de postbode vanmiddag in Velsen-Noord. Daar werd een begin gemaakt met de huis-aan-huisverspreiding van de enquête over het asielschip. Bij een groot aantal huishoudens viel de brief al in de bus. De rest van de inwoners is morgen aan de beurt.

"Alleen", voegt ze eraan toe, "ik vind wel dat er dan ook naar onze mening moet worden geluisterd." De gemeente heeft laten weten de uitslag van de enquête naast zich neer te kunnen leggen. "Dat vind ik hel gek", zegt ze terwijl ze de brief opent. "Wat is anders het nut van zo'n enquête?"

Alie en Joop van Suntenmaartensdijk komen net terug van boodschappen doen als de postbode in hun straat aan haar klus begint. Alie zegt dat ze het prima vindt dat de gemeente de inwoners laat meepraten over de vraag of het schip met duizend asielzoekers hier even verderop in het Noordzeekanaal zoals afgesproken per 1 maart weg moet of dat het schip langer kan blijven liggen.

Opgelucht

Joop en Alie hebben totaal geen last van de asielzoekers die sinds eind september 2022 op de Silja Europa aan de VOB-kade wonen. Daar zijn ze opgelucht over, want ook zij vreesden dat duizend vluchtelingen in Velsen-Noord teveel van het goede zou zijn. "We zijn ook bij die protestbijeenkomst geweest", zegt Joop. "We dachten echt dat het uit de hand zou lopen. Maar, eerlijk is eerlijk, het loopt allemaal prima."

Onderaan de brief die ze met z'n tweeën aan de keukentafel lezen, staat een code waarmee ze op hun telefoon de vragenlijst zouden moeten kunnen invullen. Dat lukt. "Kijk eens aan", zeggen ze. De eerste vraag luidt: "Wat vindt u ervan dat de gemeente Velsen asielzoekers opvangt." Alie legt de vragenlijst terzijde. "Ik ga er straks eens even rustig mee aan de slag."

"Ach", verzucht Alie, die al veertig jaar in Velsen-Noord woont. "Ik vind het prima als dat schip blijft liggen. De vraag is alleen: hoe lang? Ik denk dat de mensen in dit dorp behoefte hebben aan duidelijkheid."