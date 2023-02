Velsen-Noord kritisch over enquête asielschip: "Gemeente schuift hete aardappel op ons bordje"

Via een digitale enquête (in gemeentelijk jargon een 'burgerraadpleging') mogen inwoners van Velsen-Noord laten weten of ze er voor of tegen zijn dat het asielschip met duizend vluchtelingen langer blijft liggen dan de eerder afgesproken zes maanden. De mensen in Velsen-Noord zijn vorig jaar akkoord gegaan met de noodopvang in hun dorp onder de strikte voorwaarde dat de boot op 1 maart weer zou vertrekken.

Geen incidenten

Nu zich geen incidenten hebben voorgedaan met de vluchtelingen in het dorp, iets waarvoor Velsen-Noord vreesde, meer dan honderd kinderen in de buurt naar school gaan, asielzoekers stage lopen bij bedrijven in de IJmond en er door de asielcrisis bovendien geen andere opvangplek voor ze is, wil de gemeente van de mensen in Velsen-Noord weten wat zij van deze situatie vinden.

Gerrit Ausma en Jo Nijman, twee betrokken Velsen-Noorders, leggen in de video hieronder uit wat ze van het initiatief van de gemeente vinden.