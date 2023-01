Burgemeester Frank Dales: 'Een verrijking dat we bewoners Velsen-Noord hierin betrekken'

Burgemeester Frank Dales vindt het 'een verrijking van de besluitvorming' om Velsen-Noorders zelf te laten stemmen over een langer verblijf van de duizend asielzoekers op de asielboot aan de rand van het dorp. De volksraadpleging was niet zijn eigen plan, zegt hij. "Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om, met de uitkomsten daarvan, een definitief oordeel te vellen", laat hij in een interview weten.