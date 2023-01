Burgemeester Dales van Velsen in onmogelijke positie: wat is zijn ware identiteit?

De burgemeester van Velsen, Frank Dales (D66) is een soepele spreker. Met een jaloersmakende plooibaarheid hult hij zich in de gewenste gedaante. Al naar gelang de situatie slaat hij een toon aan waarvan je denkt: daar zit wat in.

In de discussie rond de asielboot in Velsen-Noord bijvoorbeeld heeft hij er nooit een misverstand over laten bestaan dat het schip met een kleine 1.000 vluchtelingen niet langer dan zes maanden aan de kade blijft liggen. Dat had hij de inwoners van Velsen-Noord beloofd toen de boot na veel protest aan de VOB-kade werd afgemeerd. Duidelijke taal. 1 maart is 1 maart. Afspraak is afspraak. Een man een man, een woord een woord.

Lobby

Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel en migratie) klaagt er al maanden over en dus was het voorspelbaar dat het COA een lobby zou beginnen om het schip langer in Velsen-Noord te laten liggen. Want wat moest er met de asielkinderen die les krijgen op een school in Heemskerk en daar zo goed integreren? En zat Tata Steel ook niet vergelen om potentieel aan technisch personeel op de noodopvang? Dales toonde zich gevoelig voor de argumenten, maar rechtte niettemin zijn rug: zoals je dat van een standvastige burgemeester mag verwachten. Nee, Dales niet gezien als iemand die voeding geeft aan het gevoel van de kiezers dat ‘de politiek’ niet is te vertrouwen..

Dales als ‘hardliner.’ Om daar een gezicht bij te krijgen: denk aan VVD-burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen ten tijde van de coronacrisis. Hoewel van dezelfde partij, toont Eric van der Burg een heel andere tronie als het gaat om die andere crisis gaat. Hij kwam in conflict met zijn partijleden in de Tweede Kamer, die hem liever een minder ruimhartig asielbeleid zien voeren.

Rekkelijken en preciezen

Bruls en Van der Burg tonen het verschil aan tussen de rekkelijken en de preciezen, termen die hun oorsprong hebben in de 17de eeuw. De remonstranten (rekkelijken) vonden dat het woord van God ruim geïnterpreteerd mocht worden. Als je afweek van zijn pad, kon je dat later altijd nog wegbiechten. De contra-remonstranten waren veel strenger in de leer: een man een man, een woord een woord.

Frank Dales toont zich met de van hem bekende soepelheid zowel rekkelijk als precies. Het is maar waar de situatie om vraagt. Daardoor blijft zijn werkelijke identiteit onduidelijk. Op de vraag van ‘Den Haag' om voor noodopvang te zorgen, zei hij dat Velsen uit menselijk oogpunt verplicht was aan dat verzoek te voldoen. Hij verwees naar de situatie in Ter Apel, waar honderden vluchtelingen in de buitenlucht de nacht doorbrachten. Toen Velsen-Noorders tegen die beslissing in opstand kwamen (‘waarom moeten wíj er weer voor opdraaien, we zijn toch al het afvoerpuntje van de gemeente’), zegde hij toe dat het schip er tot 1 maart zou blijven liggen. En geen dag langer. Onder die voorwaarde is de gemeenteraad akkoord gegaan.