'Dales functie elders': Velsen-Noord verwijt gemeente onbetrouwbaarheid in kwestie-asielboot

De discussie over de asielboot in Velsen-Noord houdt de gemoederen bezig. Bij de entree van het dorp hebben inwoners van Velsen-Noord een spandoek opgehangen dat weinig aan de verbeelding overlaat als het gaat om de positie van burgemeester Frank Dales.

Ze verwijten Dales onbetrouwbaarheid. Toen de boot met duizend asielzoekers in september afmeerde in het Noordzeekanaal net buiten de dorpskern, heeft de burgemeester met Velsen-Noord de afspraak gemaakt dat het schip tot 1 maart, en geen dag langer, in het dorp zou blijven liggen. Maar onder druk van staatssecretaris Eric van der Burg (asiel en migratie), die 40.000 opvangplekken in het land tekort komt, is de lobby om de drijvende noodopvang langer te laten liggen in alle hevigheid losgebarsten.

Pressie

Behalve door de pressie uit Den Haag en het feit dat zich nauwelijks incidenten hebben voorgedaan met de vluchtelingen in het dorp, speelt de geslaagde integratie van honderd kinderen die onderwijs krijgen in de regio en de stages van mannen bij bedrijven in de IJmond een rol in het veranderde sentiment bij het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld deze groep van ongeveer tweehonderd kinderen en volwassenen onder te brengen op een kleiner schip en de zorg voor de opvang van de andere asielzoekers terug te geven aan het COA (Centraal Orgaan Opvang asielzoekers).

Minimale meerderheid

Maar de gemeenteraad wil peilen hoeveel draagvlak er is voor een verlengd verblijf van het cruiseschip met duizend asielzoekers en heeft met een minimale meerderheid besloten tot een digitale enquête. Begin maart verschijnt een vragenlijst in de (digitale) brievenbus van alle mensen van achttien jaar en ouder in Velsen-Noord. Wat de uitslag ook is, het schip blijft in beide gevallen langer liggen dan de afgesproken datum van 1 maart. Als een meerderheid van Velsen-Noord voor een verlening is, blijft het schip vermoedelijk tot september liggen. Maar ook als het dorp 'nee' zegt is het door de tijd die de peiling in beslag neemt niet eerder dan half april vertrokken.

Burgemeester Dales noemde de enquête eerder deze week 'een verrijking van de besluitvorming.' Afgaande op het spandoek vinden Velsen-Noorders dat de peiling verdere polarisatie in de hand werkt.