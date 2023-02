Ondernemers Velsen-Noord dreigen met nieuwe stap naar de rechter om asielboot

De gemeente wil de afspraak schenden vanwege het gebrek aan opvangplaatsen voor asielzoekers in het land. Een ander argument om de opvangboot langer te laten liggen, is dat de asielzoekers nauwelijks voor overlast hebben gezorgd. Ook gaan ongeveer honderd kinderen naar een school in de buurt en tientallen mannen en vrouwen lopen stage bij een bedrijf in IJmond.

"Er is een keiharde afspraak gemaakt. Het schip zou per 1 maart vertrekken", zegt Gerrit de Vries van Marine Sampling Holland, die met zijn bedrijf vlak naast de ligplaats van de Silja Europa gevestigd is. "Als de gemeente zich daar niet aan houdt, gaan wij ons beraden op een gang naar de rechter."

De Vries spande in september namens een groep ondernemers in de buurt een kort geding aan tegen de gemeente Velsen. Die beschikte volgens De Vries niet over de vereiste omgevingsvergunning.

De Vries zegt na vijf maanden te moeten toegeven dat hij weinig hinder ondervindt van de duizend asielzoekers op het schip. Maar hij zegt dat hij 'nieuwsgierig' is wat de rechter ervan vindt dat de gemeente de afspraak niet nakomt. "Uit wat ik lees in de media, maak ik op dat het schip er nog wel even blijft liggen. Ik denk dat het zinvol is gerechtelijke stappen te ondernemen. Ik ga het er met de andere ondernemers over hebben."

Peiling

Hoeveel langer dan 1 maart het schip blijft liggen, is afhankelijk van het resultaat van een enquete onder de bevolking van Velsen-Noord. De gemeente Velsen wil in maart digitaal peilen hoe Velsen-Noorders denken over een verlengd verblijf van de Silja Europa. De zogeheten burgerraadpleging neemt zoveel tijd in beslag, dat zelfs bij een negatief advies van de inwoners het schip niet eerder dan half april weg is. Vindt een meerderheid van Velsen-Noord dat het schip mag blijven, dan kan van een verlenging van een half jaar of langer sprake zijn. Overigens is de uitslag van de peiling niet bindend. Het staat de gemeenteraad vrij met het resultaat te doen wat ze wil.