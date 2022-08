COA zet alles op alles om VOB-kade geschikt te maken voor komst vluchtelingencruiseschip

'Falen is geen optie', dat lijkt het motto van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) als het gaat om de opvang van statushouders op een cruiseschip in Velsen-Noord. Het is het COA er ondanks allerlei tegenspoed veel, zo niet alles aan gelegen om dat plan in september écht te laten slagen, en niet te gaan voor alternatieve kades of schepen. Dat blijkt uit een voortgangsbrief over de kwestie van het college van B&W in Velsen.

Silja Europa - Tallink Grupp

Het tóch geschikt maken van de VOB-kade voor een zeecruiseschip heeft na onderzoek een duidelijke voorkeur van het COA boven opvang van vluchtelingen in twee kleinere riviercruiseschepen. Die zouden in totaal driehonderd asielzoekers kunnen opvangen, wat een te groot verschil is met de geplande opvang van duizend mensen. Bovendien is zeecruiseschip Silja Europa al door het COA vastgelegd voor Velsen. Zo'n twee weken geleden bleek uit onderzoek dat een schip van de grootte van de Silja Europa bij hevige wind los zou kunnen raken van de kade, met alle gevaren van dien. Om het schip toch veilig te kunnen aanleggen moeten er extra buispalen op de kade komen, blijkt nu uit aanvullend onderzoek. Maar daar dienen de volgende uitdagingen zich aan: op de VOB-kade zelf is daar niet genoeg ruimte voor, en dus zullen de buispalen op omliggende kades moeten komen. Daarom is het COA naar eigen zeggen in gesprek met de ondernemers op die terreinen. Bovendien moet er, voordat die buispalen de grond in kunnen, onderzoek gedaan worden naar de eventuele aanwezigheid van overgebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Vastberaden te slagen Ondertussen schaakt het COA op nog meer borden om de vluchtelingenopvang tijdig voor elkaar te krijgen: terwijl die gesprekken lopen legt Alliander volgens de voortgangsbrief alvast een tijdelijke elektriciteitskabel aan om walstroom mogelijk te maken voor de Silja Europa. Zo is het cruiseschip straks aangesloten op het elektriciteitsnet in plaats van op milieu- en geluidsonvriendelijke aggregaten. Dat is een sterke wens van de gemeente en inwoners. Toch zal er op piekmomenten een 'zo duurzaam mogelijke' aggregaat nodig zijn, meldt het college. Het college van B&W en het COA lijken dus vastberaden het plan om duizend statushouders in Velsen-Noord op te vangen te laten slagen: ze rekenen er volgens de gemeentebrief op dat de eerste asielzoekers 'in september' de deurklink van hun scheepshut naar beneden kunnen duwen. Andere voorwaarden blijven hetzelfde: maximaal duizend statushouders (en voor kortere periode maximaal 1200), tot maximaal 1 maart. Het zou ook gaan om een 'gemengd gezelschap'. Of de inwoners van Velsen-Noord blij zijn met de steeds definitievere plannen voor de komst van het cruiseschip, valt nog te bezien. In juni waren er zorgen over de gevolgen van de komst van het schip op de leefbaarheid in het dorp.

Hoe zat het ook alweer? Het COA is al ruim twee maanden bezig om alle plooien glad te strijken om duizend statushouders op een zeecruiseschip aan de VOB-kade in Velsen-Noord op te vangen. Hoe zat het ook alweer? Even terug naar bijna twee maanden geleden, toen het kabinet de moeizame opvang van asielzoekers in Nederland uitriep tot nationale crisis. Als één van de weinige gemeenten in Nederland deed de gemeente Velsen de toezegging bij te dragen aan een oplossing: tussen komende 1 september en 1 maart moet er een cruiseschip aan de VOB-kade in Velsen-Noord komen om duizend statushouders op te vangen. En in Driehuis worden er vanaf oktober vijf jaar lang zestig tot honderd minderjarige vluchtelingen opgevangen. Het plan voor de opvang van duizend vluchtelingen in Velsen-Noord kon in het dorp zelf niet op veel steun rekenen. Vóór en tijdens een inloopavond voor bewoners, lieten die hun ongenoegen blijken aan burgemeester Frank Dales. Andere gemeenten die een vluchtelingen op een cruiseschip wilden opvangen, Vlissingen en Zaandam, trokken zich uiteindelijk om verschillende redenen terug. Geen schip en geen geschikte kade De plek in Velsen-Noord leek een uitgemaakte zaak. Het COA dacht vervolgens eind juni het cruiseschip Victoria I, op een paar formaliteiten na, ook te hebben vastgelegd, maar kwam niet veel later voor een onaangename verrassing te staan: het schip bleek al door de Schotse overheid geboekt, ook voor de opvang van vluchtelingen. Bijna een maand later, eind juli, slaagde het COA er toch in een vervangend zeecruiseschip te regelen voor Velsen-Noord: de Silja Europa. Maar inmiddels had het volgende probleem zich al aangediend: de VOB-kade, volgens de gemeente Velsen de enige geschikte plaats voor het schip binnen de gemeentegrenzen, bleek toch niet veilig genoeg voor de aanleg van een cruiseschip van zeeformaat. En dus besloot het COA tegelijkertijd twee onderzoeken te doen: de eerste naar de opvang van statushouders over meerdere, kleinere riviercruiseschepen op dezelfde plek, en de tweede naar het tóch geschikt maken van de kade. Twee opties Die eerste optie heeft nu niet de voorkeur, blijkt uit de gemeentebrief van vandaag: 'Er is een risico dat riviercruiseschepen op die plaats kwetsbaar zijn voor passerende schepen en de zuiging van het water. Daarnaast kunnen er maximaal twee riviercruiseschepen aanmeren aan de kade, die samen maximaal 300 vluchtelingen kunnen huisvesten. Dat is aanzienlijk minder dan de maximaal 1000 vluchtelingen die tijdelijk op het zeecruiseschip kunnen wonen.' In de tweede optie ziet het COA meer heil: alleen moeten daarvoor extra buispalen worden aangelegd, waarvoor op de VOB-kade niet genoeg ruimte is. En dus moeten die palen op naastgelegen kades komen, voor de deur van ondernemers. Het COA zegt nu met die ondernemers in gesprek te zijn. Bovendien doet een gespecialiseerd bedrijf dus onderzoek naar mogelijk aanwezige explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.