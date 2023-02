Enquête asielboot komt deze week: moet hij weg, blijft hij zes maanden, of nog langer?

Velsen-Noord mag komende anderhalve week zeggen wat er met het asielschip moet gebeuren: moet het schip weg, mag het nog zes maanden blijven, of zelfs nog langer dan dat? Volgende week kunnen Velsen-Noorders met burgemeester Frank Dales in gesprek over de kwestie in buurtcentrum De Stek.

Als een medewerker van Welzijn Velsen een voorspelling mag doen over de uitkomst van de enquête, denkt ze dat de asielboot straks niet meer in Velsen-Noord ligt: "Afspraak is afspraak, vindt een meerderheid van de inwoners die ik hier in De Stek voorbij zie komen. Er is 1 maart gezegd, veel mensen willen dat de gemeente zich dáár aan houdt."

Het zal de komende anderhalve week moeten blijken. Later deze week krijgt iedereen in Velsen-Noord een brief met een code. Die kan je één keer gebruiken om online een vragenlijst in te vullen. Wie daarbij hulp nodig heeft, kan 'op een aantal momenten' naar De Stek, om de enquête daar te doen. Invullen kan tot volgende week zondag.

Niet, zes maanden of zelfs langer

De vragen zullen gaan over hoe mensen vinden dat de opvang nu gaat, of het schip nog eens zes maanden in Velsen-Noord mag blijven, of weg moet en 'welke afspraken Velsen-Noorders daarbij belangrijk vinden'. Maar hoe de vragenlijst er precies uitziet? "Dat maken we pas bekend als de brief verstuurd is", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De gemeente kijkt in de enquête wel al vooruit naar de periode na het halfjaar: "Aan mensen die vinden dat het schip nog zes maanden mag blijven, vragen we of ze vinden dat dit ook nog langer dan zes maanden mag, wanneer het betekent dat gemeente Velsen minder of geen statushouders hoeft op te vangen."

Burgemeester Dales komt volgende week zeker op maandag- en dinsdagavond naar buurtcentrum De Stek om te luisteren naar de zorgen en commentaren van inwoners van Velsen-Noord. En als nog meer mensen zich voor die bijeenkomst aanmelden, komt hij ook donderdag nog eens langs.

Het schip blijft in ieder geval tot 16 april liggen. Precies een maand eerder op 16 maart, neemt de gemeente een beslissing over een eventueel langer verblijf aan de hand van de uitslagen van de enquête.