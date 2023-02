Eerder verwoest buurtkastje moet van gemeente de straat af: 'Regels schieten hun doel voorbij'

Het eerder verwoeste buurtkastje in een zijsteeg van de Amperestraat in Hilversum moet van de straat. Dat heeft de gemeente bepaald. Het bekende kastje waar mensen met een smalle beurs gratis eten uit kunnen halen staat nu achter het tuinhek van initiatiefnemer Jacqueline, maar praktisch is dat allerminst.

Het buurtkastje werd ver buiten de omgeving bekend toen het in de avond van 18 december verwoest werd met vuurwerk. Snel daarna werd er door veel mensen flink gedoneerd om er een nieuwe, grotere kast neer te zetten. Sinds deze doorstart wordt er weer veel gebruik gemaakt van de buurtkast voor mensen met een krappe portemonnee.

Maar is initiatiefnemer Jacqueline van Oostveen al langer hierover aan het touwtrekken met de gemeente. Een aantal buurtbewoners zouden namelijk meldingen bij de gemeente hebben gedaan, waarna de gemeente het kastje van de openbare weg wilde hebben. "En de gemeente wil het gewoon afvinken, zo werkt het in regeltjesland."

Achter tuinhek

Uiteindelijk heeft Jacqueline toegegeven en staat de kast achter haar tuinhek. "Ik heb toch uiteindelijk toestemming van de gemeente nodig voor de nieuwe kast die gaat komen." Maar handig is de nieuwe plek van de kast niet. "Mensen met bijvoorbeeld een rollator kunnen nu niet meer bij de onderste en bovenste planken van de witte kast", vertelt Jacqueline. En de kleine bruine kast die ernaast stond kan vanwege het hek al helemaal niet gebruikt worden vanwege het hek.

Daarbij was deze buurtkast een tijdelijke. Er moet namelijk een betere versie komen, gefinancierd door alle donaties in december. "Jammer dat ze na een half jaar gedogen niet konden wachten tot de nieuwe kast er staat."

De gemeente laat weten dat ze inderdaad een aantal klachten hebben ontvangen over dat 'het kastje in de openbare ruimte stond. "We waren genoodzaakt te handhandhaven op de regelgeving", vertelt een woordvoerder. "We zijn met de initiatiefnemer in gesprek en dat blijven we ook."

"Persoonlijk word ik met de dag meer moe van alle regeltjes die de hele dag voorbij komen. De regels zijn niet meer functioneel en schieten hun doel voorbij", reageert Jacqueline.