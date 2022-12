Vuurwerkbom verwoest Hilversums buurtkastje: "Dader verpest de kerst van arme mensen"

Een harde knal van zwaar vuurwerk heeft vannacht het buurtkastje aan de Hilversumse Amperestraat verwoest. Van het kastje, waar mensen met een krappe beurs boodschappen uit kunnen pakken, is los van wat glasscherven en gebroken planken weinig meer over. Tot groot verdriet van Jacqueline van Oostveen, de beheerder van het kastje. "Wie doet nou zoiets? Ik heb er geen goed woord voor over", vertelt ze.

Veel vragen, maar vooral ook veel woede en verdriet. Jacqueline heeft slecht geslapen na de zinloze explosie van 'haar' buurtkastje. "Ik vraag me vooral af wie in hemelsnaam zoiets doet. Ik werk keihard om dit kastje voor de buurt te laten werken, zodat mensen die het echt nodig hebben iets uit het kastje kunnen pakken. Ik weet ook dat veel mensen daar veel gebruik van maken. Dan maakt zo'n vuurwerkbom daar een eind aan, compleet zinloos."

Jacqueline schrok gisteravond vlak na middernacht op van een enorme knal. Ze had meteen door dat het goed mis was. "Ik dacht meteen aan de buurtkast en ben naar buiten gelopen om te gaan kijken. Toen ik aan kwam, zag ik de scherven en brokstukken tussen de boodschappen op straat liggen", vertelt ze.

Wie er achter de explosie zit, weet Jacqueline niet. Ze heeft meteen na de knal gekeken op straat, maar de daders waren al gevlogen. "Het was ook spekglad en pikkedonker, dus ik kon ook niet echt gaan zoeken. Ik heb vanmorgen maar de politie gebeld om aangifte te doen, maar die zeiden meteen al dat ze weinig voor me kunnen betekenen."

Wat Jacqueline extra verdrietig maakt, is het feit dat de kerstdagen er aan komen en het kastje met gratis boodschappen juist dan van waarde is. "Mensen die weinig te besteden hebben kunnen er iets uit pakken om toch even een lekker maaltje op tafel te zetten met de kerstdagen. Of juist zodat ze wat geld overhouden om tóch een cadeautje voor een kind te kunnen komen. De daders hebben echt de kerst van arme mensen verpest hiermee."

Zoektocht naar andere kast

Ondanks de explosie, gaat Jacqueline niet bij de pakken neer zitten. Ze wil door. Zo snel als het kan moet er een nieuwe kast staan. "Maar ja, vind zo snel maar eens een goede kast", verzucht ze. "Ik moet het hebben van mensen die mij een goede kast willen doneren of voor een klein prijsje willen verkopen. Ik steek er zelf niet alleen tijd in, maar het kost me ook best wel wat geld. En dit is al de derde kast die ik heb neergezet."

Jacqueline hoopt dan ook op een helpende hand. "Als er iemand is die nog een goede kast heeft staan, hoor ik het heel graag. Of misschien een handige timmerman die mij kan helpen om een kast te maken die een beetje 'hufterproof' is", legt ze uit.

Jacqueline zorgt er ondertussen zelf voor dat haar boodschappen toch op een goede plek terecht komen, met of zonder kast. Wanneer de buurtkast weer terug op z'n plek staat, weet ze nog niet. "Dat hangt niet alleen of van hoe snel ik een andere kast heb, maar ik twijfel ook of ik niet even moet wachten tot na de jaarwisseling. Hoe jammer ook."