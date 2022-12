Doorstart voor verwoest buurtkastje dankzij gulle donateur: "Echt geweldig dit"

Jacqueline van Oostveen schrok zich vannacht rot, toen het buurtkastje dat bij haar aan de Amperestraat in Hilversum hangt werd opgeblazen met zwaar vuurwerk . Ze zat op de bank en vertelt bij NH Radio dat haar hart toch wel even in haar keel zat toen ze ineens een klap hoorde. Het kastje is verwoest, maar dankzij een gulle donateur lijkt het erop dat er toch weer een nieuw kastje komt te hangen.

Jacqueline werd vanmiddag in het NH Radio-programma Spitstijd live verrast met de gulle schenking. Naar aanleiding van het bericht van vanmorgen op onze website heeft iemand contact opgenomen die graag zijn energietegemoetkoming van 190 euro aan Jacqueline wil schenken, om zo het kastje weer te herbouwen. "Nou, dat is geweldig, dat is heel erg lief", reageert Jacqueline verbaasd.

Derde keer

De hulp komt extra goed uit omdat het niet de eerste keer is dat het kastje is verwoest. "Is het bewust of is het kattenkwaad? Dat verschil weet je natuurlijk niet. Het is al het derde kastje, dus ga je dan om de twee maanden een nieuw kastje ophangen?"